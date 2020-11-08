"Сидорчук хотел как лучше": Ротань заступился за капитана "Динамо", удаленного в игре с "Шахтером"

Опытный полузащитник киевлян получил уже вторую красную карточку за десять дней

Бывший полузащитник "Динамо", а ныне тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань заступился за капитана киевлян Сергея Сидорчука, в воскресном матче с "Шахтером" получившего красную карточку после просмотра VAR за грубый фол против Виктора Корниенко. Напомним, Сидорчук был удален при счете 1:0 в пользу дончан, а завершилось "Украинское классико" победой "Шахтера" над "Динамо" 3:0.

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"Жаль Сидорчука. Он капитан "Динамо", сердцем и душой хочет делать только лучшее для команды. Даже здесь, когда он делал подкат, страховал партнера. Но есть VAR, а футбол состоит из эпизодов", – заявил в комментарии "ПроФутбол Digital" Руслан Ротань

Удаления Сидорчука в игре "Динамо" – "Шахтер" (0:3)

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Отметим, что это уже второе удаление капитана "бело-синих" за десять дней. Ранее Сидорчук получил красную карточку в игре с "Ференцварошем" – оставшись тогда в меньшинстве, киевляне пропустили гол, стоивший им первой победы в группе Лиге чемпионов под руководством Мирчи Луческу.

Удаление Сидорчука в игре "Ференцварош" – "Динамо" (2:2)

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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