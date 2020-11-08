Одним абзацем. Почему Луческу не прав, говоря, что матч "Динамо" – "Шахтер" выиграл COVID

Мирча Луческу не признал свое поражение "Шахтеру" в воскресном матче на "Олимпийском". После 0:3 от "горняков" главный тренер "Динамо" заявил, что выиграли не дончане, а COVID. "Выиграл COVID, но проиграл fair play. Я бы не сыграл этот матч. Исход чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID", – посетовал Луческу, который в игре с "Шахтером" не мог рассчитывать на 12 заразившихся коронавирусом игроков.

Реклама

Одним абзацем – почему Луческу не прав

Мирча, Мирча... Четыре дня назад, имея практически те же кадровые условия, "Динамо" в Лиге чемпионов едва не сыграло вничью с "Барселоной". Уступило всего 1:2. Луческу купался в лучах славы. Или, может, вы слышали от него, что в поединке с каталонцами "выиграл COVID, но проиграл fair play"? Нет же. Или, может, Луческу просил УЕФА перенести матч с "Барселоной", чтобы киевляне могли восстановиться и выйти против Месси в боевом составе? Опять же – нет. А почему? Потому что это было бы смешно. Вот так смешно выглядят сейчас слова Луческу после поражения от "Шахтера", который в недавней игре с "Боруссией" накрыли последствия октябрьской эпидемии коронавируса в команде. Тем не менее Луиш Каштру не кивал на COVID, назвав 0:6 от немцев позором. Есть в футболе пословица: "Выигрывает команда, а проигрывает тренер". Но, как мы видим, на Мирчу она попросту не распространяется.

Реклама

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама