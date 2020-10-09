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"Шахтер" вернулся к тренировкам в усеченном составе. Кого из игроков не затронул коронавирус

9 октября, 16:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

В пятничной тренировке принимало участие только 11 игроков

Донецкий "Шахтер" вернулся к тренировкам после того, как в команде были обнаруженные заболевшие коронавирусом. В сегодняшней тренировке участие принимало всего 11 игроков: 3 вратаря и 8 полевых. Из них Сергей Болбат и Маркос Антонио занимались индивидуально, сообщает официальный сайт "Шахтера".

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Напомним, вчера "горняки" сообщили, что повторное тестирование выявило девятерых заразившихся коронавирусом. Судя по фото на клубном сайте, вирус обошел стороной Дентиньо, Додо, Тете, Маркиньоса Сиприано, Алексея Шевченко, Виктора Корниенко, Майкона, Евгения Гриценко, Анатолия Трубина, а также вышеупомянутых Болбата и Маркоса Антонио.

Добавим, что Виктор Коваленко, Марлос и Валерий Бондарь отправились в сборную Украины для подготовки к матчам Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября). Также в расположение своих сборных ранее улетели Давид Хочолава и Манор Соломон.

Также мы писали, что зараженному Пятову врачи звонят три-четыре раза в день. Голкипер готов тренироваться хоть сегодня, но он в жестких условиях.

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Смотрите, как "Шахтер" играл с "Десной" в предыдущем туре чемпионата Украины:

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чемпионат Украины Шахтер Донецк коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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