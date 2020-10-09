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В сборную Украины приедут трое футболистов из охваченного COVID-19 "Шахтера"

9 октября, 00:43

Елена Павлова Елена Павлова

Первую тренировку с командой после трехлетнего перерыва провел вратарь "Зари" Никита Шевченко

Сегодня сборная Украины вернулась в Киев после разгрома от Франции 1:7 в товарищеском матче на "Стад де Франс". Но отдыхать некогда – уже 10 октября на "Олимпийском" в Киеве "сине-желтые" проведут поединок Лиги наций против Германии, а 13-го принимают Испанию. Из-за травм и заражения коронавирусом у Андрея Шевченко возникли серьезные проблемы с составом, и тренер уже довызвал игроков. В том числе и из охваченного COVID-19 "Шахтера".

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Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

8 октября донецкая команда провела тестирование на коронавирус, и сразу 18 проб "горняков" оказались положительными. Из них 9 – у футболистов. Как сообщает сайт УАФ, инфицированы игроки сборной Жуниор Мораес и Николай Матвиенко.

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А вот полузащитники "Шахтера" Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. Кроме того, как сообщает пресс-служба УАФ, тренерский штаб довызвал в сборную центрбека дончан Валерия Бондаря.

Андрей Шевченко и Валерий Бондарь

Андрей Шевченко и Валерий Бондарь / Фото: ФФУ

А уже по прилету сборной из Франции в гостинице встречал команду вратарь "Зари" Никита Шевченко, которого Шевченко также вызвал накануне. А вечером на поле НТК имени Банникова Никита провел свою первое после трехлетнего перерыва тренировку с национальной командой.

Никита Шевченко
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Никита Шевченко / Фото: УАФ

Андрей Ярмоленко в сборной Украины

Андрей Ярмоленко в сборной Украины / Фото: УАФ

Смотрите, как Украина была разбита Францией

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