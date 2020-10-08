Массовое заражение коронавирусом в "Шахтере", но два футболиста едут в сборную Украины

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что в составе чемпиона Украины произошла вспышка коронавируса. Позитивные тесты на COVID-19 – у 18 представителей "горняков". Напомним, что сегодня "Шахтер" сдал еще один тест на коронавирус – уже с Пятовым и Степаненко, которые стали первыми инфицированными в команде.

"По результатам сегодняшнего дополнительного ПЦР-тестирования были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди 9 игроков и 9 сотрудников команды "Шахтера". Все инфицированные уходят на 10-дневную самоизоляцию. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в команду!" – заявил Палкин на своей странице в Facebook.

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"Шахтер" сдает тесты на коронавирус / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

На официальном сайте "Шахтера" отмечается, что у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

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При этом полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября). Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам.

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