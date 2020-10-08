Українська
$ 28,32
33,33

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Массовое заражение коронавирусом в "Шахтере", но два футболиста едут в сборную Украины

8 октября, 21:15

Елена Павлова Елена Павлова

О результатах сегодняшнего тестирования рассказал генеральный директор дончан Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что в составе чемпиона Украины произошла вспышка коронавируса. Позитивные тесты на COVID-19 – у 18 представителей "горняков". Напомним, что сегодня "Шахтер" сдал еще один тест на коронавирус – уже с Пятовым и Степаненко, которые стали первыми инфицированными в команде.

"По результатам сегодняшнего дополнительного ПЦР-тестирования были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди 9 игроков и 9 сотрудников команды "Шахтера". Все инфицированные уходят на 10-дневную самоизоляцию. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в команду!" – заявил Палкин на своей странице в Facebook.

Реклама

"Шахтер" сдает тесты на коронавирус

"Шахтер" сдает тесты на коронавирус / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

На официальном сайте "Шахтера" отмечается, что у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

Читайте также: "Я как на курорте": заразившийся коронавирусом Степаненко – о своей изоляции

Реклама

При этом полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября). Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

заражение Шахтер Донецк Сергей Палкин коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка "Динамо"Футбол
Суркис поставил точку в трансфере Белуце и рассказал о новом форварде
Суркис поставил точку в трансфере Белуце и рассказал о новом форвардеЧУ по футболу
Стало понятно, кто уйдет из
Стало понятно, кто уйдет из "Динамо": команда сфотографировалась без трех игроковФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять