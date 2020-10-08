"Шахтер" сдал еще один тест на коронавирус – уже с Пятовым и Степаненко

В четверг, 8 октября, "Шахтер" сдал ПЦР-тесты на коронавирус. "Горняки", с понедельника находящиеся на самоизоляции, группами приезжали в тренировочный комплекс "Святошин". Тестирование на COVID-19 прошли все футболисты, тренерский штаб и персонал первой команды донецкого клуба. Результаты будут получены в пятницу утром.

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Как сообщает официальный сайт "Шахтера", после этого можно будет принимать дальнейшие решения по поводу возможного возобновления тренировок чемпионами Украины. Ожидается, что если зараженных не окажется, уже в пятницу "горняки" возобновят тренировочную работу.

Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Николай Матвиенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" В тренде Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Напомним, после матча с "Десной" в минувшее воскресенье положительные результаты тестов на COVID-19 получили Андрей Пятов и Тарас Степаненко. Из-за этого ни один игрок "Шахтера" не полетел со сборной Украины на матч с Францией, в котором накануне "сине-желтые" уступили 1:7.

"Горняки" уже проходили тестирование 6 октября. Оно не выявило новых случаев заболевания. Но в нем не принимали участие Пятов и Степаненко, так как, по словам врача "Шахтера" Артура Глущенко, по медицинским показателям их тест был бы нерепрезентативным.

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Сегодняшнее тестирование было основным – к его проведению был выдержан минимальный инкубационный период контактных лиц команды с зараженными коронавирусом игроками.

Обзор матча "Десна" – "Шахтер" (2:2)

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