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"Я как на курорте": заразившийся коронавирусом Степаненко – о своей изоляции

8 октября, 15:24

Олег Люлька Олег Люлька

По словам полузащитника "Шахтера", у него нет никаких признаков заболевания

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко, вместе с Андреем Пятовым получивший положительный результат теста на коронавирус после матча с "Десной" в минувшее воскресенье, рассказал о своем самочувствии на четвертые сутки изоляции.

"Спасибо, все нормально, чувствую себя хорошо. Никаких признаков или симптомов на данный момент нет. Жду результатов повторного тестирования на коронавирус, от которого будет зависеть, какие действия предпринимать в дальнейшем", – говорит Тарас.

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Тарас Степаненко

Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Меня просят постоянно мерить температуру, следить за симптомами и находиться на самоизоляции. В принципе, что я и делаю".

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"Как проходит моя самоизоляция? Благодаря семье я как на курорте. Меня, можно сказать, закрыли в гостевой комнате. Питание как в санатории: завтрак, обед, ужин и разные полдники. Как говорится, все включено. Живем в лесу, так что можно подышать свежим воздухом. А так, не забываю поддерживать форму, занимаюсь по программе, подготовленной для меня", – цитирует Тараса Степаненко Shakhtar News

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Напомним, в четверг "Шахтер" сдал еще один тест на коронавирус – уже с Пятовым и Степаненко. Если зараженных не окажется, уже в пятницу "горняки" могут возобновить тренировочный процесс.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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