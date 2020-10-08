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Вспышка коронавируса в "Ворскле" скосила даже тренера Максимова

8 октября, 20:58

Елена Павлова Елена Павлова

Но полтавский клуб официально не подтвердил наличие зараженных

Вспышка коронавируса произошла в составе "Ворсклы" – сообщает Footboom. Положительные тесты на COVID-19 сдали несколько футболистов полтавской команды, а также представители тренерского штаба, в том числе главный тренер Юрий Максимов.

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По информации источника, у большинства зараженных болезнь протекает без симптомов. А Юрий Максимов отказался комментировать ситуацию: "Давайте поговорим на эту тему чуть позже, завтра-послезавтра". В свою очередь на официальном сайте полтавчан есть информация, что 10 октября команда должна пройти плановое тестирование на COVID-19.

Юрий Максимов

Юрий Максимов / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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Напомним, что следующий поединок "Ворскла" должна провести 18 октября в рамках 6-го тура украинской Премьер-лиги и отправиться в гости к "Олимпику".

Ранее после положительного теста на коронавирус у полузащитника Тараса Степаненко и вратаря Андрея Пятова на карантин ушел донецкий "Шахтер".

Но в четверг "Шахтер" сдал еще один тест на коронавирус – уже с Пятовым и Степаненко. Если зараженных не окажется, уже в пятницу "горняки" могут возобновить тренировочный процесс.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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