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Цепная реакция: коронавирус обнаружили у футболистов "Александрии"

6 октября, 16:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда в полном составе ушла на самоизоляцию на время паузы в чемпионате

"День коронавируса" в украинском футболе продолжается. После получения трех положительных тестов на COVID-19 в сборной Украины стало известно о новых случаях заражения. На этот раз пострадал ФК "Александрия".

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О новой инфекции в клубе украинской Премьер-лиги сообщил официальный сайт "Александрии".

Медицинская служба команды из Кировоградской области сообщила, что положительные тесты сдали несколько футболистов, не уточняя их количество. Анализы у игроков брали после воскресного матча чемпионата страны, в котором "Александрия" уступила в Киеве "Олимпику". Так что теперь команда в полном составе ушла на самоизоляцию, но вскоре ее ждет дополнительное тестирование.

В связи с этим фактом можно предположить, что голкипер Юрий Панькив "привез" с собой коронавирус в сборную Украины именно из клуба. Напомним, что еще двое вратарей сборной Украины заразились коронавирусом, присоединившись в списке к Андрею Пятову. Так что в распоряжении Андрея Шевченко в Париже остался лишь один здоровый страж ворот – динамовец Георгий Бущан.

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Клубам же, можно сказать, в какой-то мере повезло, что заражение случилось во время матчей для сборных, так что, вероятно, игры УПЛ переносить не будут.

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Смотрите обзор матча "Олимпик" – "Александрия":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол чемпионат Украины коронавирус ФК Александрия самоизоляция
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