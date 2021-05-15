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Отрубать им руки по локоть! Президент Ингульца пригрозил судьям УПЛ

Олег Люлька Олег Люлька
15 мая, 16:21
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Александр Поворознюк предложил жесткие меры по отношению к нечистоплотным футбольным арбитрам – но для начала хочет поднять им зарплаты до ста тысяч гривен
Александр Поворознюк
Александр Поворознюк / Фото: Канал Футбол

Президент клуба УПЛ Ингулец Александр Поворознюк предложил рубать футбольным судьям руки либо сажать в тюрьму за нечистоплотность. Но при одном условии – для начала поднять им зарплату.

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"Все говорят, что надо бороться с Лучано Лучи и УАФ. Да при чем тут Лучи? Займет его место кто-то другой – будет то же самое, ничего не изменится. Надо просто перестать давать. Надо всем президентам собраться и сказать: "Табу. Точка. Ничего никому не даем". А для этого надо повысить зарплаты арбитрам. Я готов в этом поучаствовать. Давайте сделаем им зарплаты 100 000", – заявил Александр Поворознюк YouTube-каналу Ингульца

Александр Поворознюк – президент ФК "Ингулец"
Александр Поворознюк – президент ФК "Ингулец"

"Давайте введем законы, как в Объединенных Арабских Эмиратах. Украл – выбирай: или тебе руку по локоть отрубают, или 25 лет тюрьмы. Давайте дадим арбитрам зарплаты по 100 000, а потом будем с них требовать. К этому должны прийти сами президенты футбольных клубов", – добавил Поворознюк

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк

На данный момент гонорар арбитра в поле на матче Премьер-лиги Украины составляет 12 тысяч гривен за матч плюс 3 тысячи гривен на транспортные расходы.

Добавим, что в апреле босс Ингульца Александр Поворознюк чудом не пострадал от взрыва гранаты в Петрово. При этом погиб находившийся в одной комнате с ним бизнесмен.

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