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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Шахтер приглашает болельщиков и продает билеты на завершающий матч сезона с Ингульцом

7 мая, 17:37

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Подопечные Луиша Каштру сыграют на НСК "Олимпийский" в воскресенье в 17:00, билеты можно купить по цене от 50 гривен

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В ближайшее воскресенье, 9 мая, завершится чемпионат Украины сезона 2020/2021. Шахтер, который обеспечил себе уже серебряные медали, примет на НСК "Олимпийский" Ингулец. Этот матч 26-го тура Премьер-лиги начнется в 17:00 и пройдет со зрителями. "Горняки" уже начали реализацию билетов.

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"Тикеты" можно купить по цене от 50 гривен. Приобрести их можно несколькими способами:
- онлайн на shakhtar.com;
- в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store);
- на сайтах-партнерах клуба esport.in.ua, internet-bilet.ua и ticketsbox.com (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой).

Стоимость билетов:
Standard: 50, 100 гривен;
SkyUp Club (сектор 31): 200 гривен;
The Club (снек-меню): 400/500 гривен;
The Lounge (с пакетом гостеприимства): 2 000 гривен;
Sky Box: 3 000–4 000 гривен.

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Тем временем, спортдиректор Миная отреагировал на скандал перед матчем с Шахтером.

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Смотрите, как Ингулец обыграл Львов в последнем туре:

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