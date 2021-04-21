"Хотел поиграться, вот и пошутил": Босс Ингульца назвал имя погибшего от взрыва гранаты

По словам Александра Поворознюка, граната взорвалась в кармане его бизнес-партнера Виталия Вертелецкого. "Он думал, что она учебная", – говорит президент Ингульца

Президент ФК Ингулец Александр Поворознюк рассказал новые подробности взрыва, случившегося накануне в поселке Петрово Кировоградской области. В частности, Поворознюк назвал имя погибшего.

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Как мы писали ранее, во время взрыва в комнате находилось три человека: Поворознюк не пострадал, один мужчина погиб, еще у одного бизнес-партнера Поворознюка незначительные осколочные ранения.

"Заехал к друзьям. Позвонил мне Вертелецкий (основатель компании "Центрнафтотрейд"), сказал: "Приезжай к нам на базу". Я часто приезжал туда. То в нарды поиграем, то посидим пообщаемся. Он позвонил: "Приезжай на пять минут". Я приехал, захожу, он со своим компаньоном Левой – сидят и говорят"

"Я сел с левой стороны. Сидели и говорили ни о чем. Анекдоты рассказывали, смеялись, улыбались. Тут Вертелецкий встает, достает гранату, кладет ее на стол и улыбается. Я ничего не понял. Смотрю – боевая граната. Проходит две секунды, он берет гранату и кладет в карман себе. И она взрывается"

"Дальше меня накрывает столом, падают иконы со стен на меня. Меня присыпало. Дальше уже смутно помню, как меня вытянули на улицу. Как оказался на улице – не знаю. Потом вызвал милицию, скорую. Зашел туда, а там вообще – куча мяса, рука валяется. Леву вывел, замотали ему голову. Ждали, когда приехала полиция", – сказал Поворознюк в интервью Petrove TV

При этом в комментарии Vesti.ua президент Ингульца добавил: "Просто сидели втроем, шутили. Потом Виталя покойный вытягивает гранату, дергает за чеку, думал, что она учебная, думал что муляж, хотел поиграться. Вот и пошутил... Не могу понять, как я выжил, не могу даже осознать то, что я жив, и принять это. Он умер, не знаю даже поэтому, как реагировать".

Реклама Александр Поворознюк / Фото: Канал Футбол

"Со мной все нормально – по сравнению с тем, какие ранения получили мои друзья. Хочу успокоить всех – футбол был, есть и будет. Предприятия были, есть и будут", – добавляет Поворознюк

Ранее Поворознюк рассказал, что его спасли столы и иконы, накрывшие его во время взрыва.

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