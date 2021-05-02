Українська
$ 27,75
33,64

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Клуб, чей босс едва не погиб от гранаты, спасает себя от вылета из УПЛ

2 мая, 21:37

Олег Люлька Олег Люлька

Ингулец Александра Поворознюка в нейтральном Чернигове забил "олимпийцам" три безответных мяча и практически обеспечил себе место в Премьер-лиге на следующий сезон

Олимпик vs Ингулец

Олимпик vs Ингулец / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

В заключительном матче 24-го тура УПЛ Ингулец из поселка Петрово Кировоградской области на нейтральном поле в Чернигове обыграл донецкий Олимпик со счетом 3:0.

Реклама

Эта победа практически гарантирует Ингульцу сохранение прописки в Премьер-лиге, а вот Олимпик в последних двух турах заочно поспорит с Мариуполем и Минаем Артема Милевского за то, чтобы не вылететь из высшего дивизиона украинского футбола.

Минай отстает от вышестоящих "олимпийцев" на три очка, и спастись от вылета клубу из-под Ужгорода, против хозяина которого недавно применили санкции за контрабанду, будет невероятно трудно.

Отметим, что героем матча с Олимпиком у Ингульца стал капитан команды – грузинский нападающий Ника Сичинава.

На 33-й минуте с передачи Сичинавы Янаков забил мяч в пустые ворота Олимпика.

Реклама

На 48-й минуте в воротах Олимпика расписался уже сам Сичинава.

А за три минуты до конца основного времени Олимпик добил Шевцов – 3:0 в пользу Ингульца.

В тренде
Фанаты сорвали матч МЮ – Ливерпуль, захватив поле "Олд Траффорд"

Реклама

Олимпик – Ингулец – 0:3
Голы: Янаков, 33, Сичинава, 48, Шевцов, 87

Читайте также: Оба клуба Львова сохранили прописку в УПЛ. На вылет идет Миля

Александр Поворознюк – президент ФК "Ингулец"

Александр Поворознюк – президент ФК "Ингулец"

Напомним, что на днях босс Ингульца Александр Поворознюк чудом не пострадал от взрыва гранаты в Петрово. "Столы и иконы меня накрыли, это и спасло", – говорил Поворознюк. При этом погиб находившийся в одной комнате с ним бизнесмен.

Реклама

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
24
19
4
1
56
15
41
61
Забитые 56
Пропущеные 15
Разница 41
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
24
14
6
4
46
19
27
48
Забитые 46
Пропущеные 19
Разница 27
Результаты последних матчей: В П П В В
3
ЗаряЗаряЗар
24
13
5
6
41
21
20
44
Забитые 41
Пропущеные 21
Разница 20
Результаты последних матчей: В П В П В
4
КолосКолосКол
24
9
11
4
34
23
11
38
Забитые 34
Пропущеные 23
Разница 11
Результаты последних матчей: Н В Н В Н
5
ДеснаДеснаДес
24
10
7
7
36
27
9
37
Забитые 36
Пропущеные 27
Разница 9
Результаты последних матчей: Н П П В В
6
ВорсклаВорсклаВор
24
10
7
7
34
28
6
37
Забитые 34
Пропущеные 28
Разница 6
Результаты последних матчей: П П В В П
7
АлександрияАлександрияАле
24
8
5
11
32
33
-1
29
Забитые 32
Пропущеные 33
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
24
8
5
11
35
36
-1
29
Забитые 35
Пропущеные 36
Разница -1
Результаты последних матчей: П В Н П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
24
8
4
12
24
49
-25
28
Забитые 24
Пропущеные 49
Разница -25
Результаты последних матчей: В В В П П
10
РухРухРух
24
5
9
10
23
38
-15
24
Забитые 23
Пропущеные 38
Разница -15
Результаты последних матчей: В В Н В П
11
ИнгулецИнгулецИнг
24
4
11
9
23
35
-12
23
Забитые 23
Пропущеные 35
Разница -12
Результаты последних матчей: В П Н П П
12
МариупольМариупольМар
24
5
7
12
23
40
-17
22
Забитые 23
Пропущеные 40
Разница -17
Результаты последних матчей: П П Н П В
13
ОлимпикОлимпикОли
24
6
3
15
27
44
-17
21
Забитые 27
Пропущеные 44
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П Н П
14
МинайМинайМин
24
4
6
14
15
41
-26
18
Забитые 15
Пропущеные 41
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П Н

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу
Суркис сделал громкое заявление о будущем ЛуческуЧУ по футболу
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарее
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарееФутбол
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)ЧУ по футболу
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причина
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причинаЧУ по футболу
Динамо претендует на Буффона – источник
Динамо претендует на Буффона – источникФутбол
Динамо уже не догнать: все результаты 23 тура чемпионата Украины по футболу
Динамо уже не догнать: все результаты 23 тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять