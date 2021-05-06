Арбитры на Евро будут свистеть против нас – футболист Динамо не любит судей ни наших, ни зарубежных

Накануне Динамо не смогло обыграть Мариуполь, оставшись в меньшинстве. Правда, киевляне досрочно обеспечили себе золотые медали и могут позволить недобирать очки. Тем временем, полузащитник свежеиспеченных чемпионов Владимир Шепелев поделился своим мнением о работе судей как в нашей Премьер-лиге, так и в Европе.

Высказывания уроженца Одесской области приводит сайт dynamo.kiev.ua.

"Нас так сильно любят, что боюсь лишний раз в подкат идти. Где-то зацепишь нечаянно или на ногу наступишь — пересмо­трят VAR и покажут красную. По­следние два года судьи очень предвзято относятся к Динамо. В игре с Коло­сом я на ногу сопернику наступил, чи­сто игровой момент, а мне красную да­ют! С Агробизнесом Сироте точно так же наступают, судья не ставит пенальти и красную не дает. Сложно понять логи­ку арбитров".

"Она хороший арбитр, но у нее долж­ны быть помощники, которые подска­жут, когда она ошибается. Мы к ней нор­мально относимся. Просто иногда до смешного доходит, когда Монзуль судит пять наших игр из пяти. Это перебор".

"Как минимум две из четырех карточек очень спорные. С Ренном — согласен. С Шах­тером я прыгаю в подкат, еле касаюсь игрока, человек даже не падает, но мне красная. Смешно! Даже Тайсон не по­нял, что произошло.

С Колосом у меня две игры и две красные. В первом матче я сыграл в мяч, но в повторе якобы нога улетела. Когда ты в игре, то это вы­глядит как игровой момент. Конечно, если все смотреть в замедленном повто­ре, то выглядит вроде как страшно, по телевизору намного жестче кажется.

Но при такой игре, как у нас в Украине, в ка­ждом матче можно выписывать по не­сколько удалений. В U-19 у меня не было ни одной крас­ной карточки. Я не грубый игрок".