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Арбитры на Евро будут свистеть против нас – футболист Динамо не любит судей ни наших, ни зарубежных

6 мая, 18:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитник Владимир Шепелев не считает себя грубым игроком и часто удивляется решениям рефери даже после использования системы VAR

Владимир Шепелев

Владимир Шепелев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Накануне Динамо не смогло обыграть Мариуполь, оставшись в меньшинстве. Правда, киевляне досрочно обеспечили себе золотые медали и могут позволить недобирать очки. Тем временем, полузащитник свежеиспеченных чемпионов Владимир Шепелев поделился своим мнением о работе судей как в нашей Премьер-лиге, так и в Европе.

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Высказывания уроженца Одесской области приводит сайт dynamo.kiev.ua.

  • О судействе в УПЛ:

"Нас так сильно любят, что боюсь лишний раз в подкат идти. Где-то зацепишь нечаянно или на ногу наступишь — пересмо­трят VAR и покажут красную. По­следние два года судьи очень предвзято относятся к Динамо. В игре с Коло­сом я на ногу сопернику наступил, чи­сто игровой момент, а мне красную да­ют! С Агробизнесом Сироте точно так же наступают, судья не ставит пенальти и красную не дает. Сложно понять логи­ку арбитров".

  • О Катерине Монзуль:

"Она хороший арбитр, но у нее долж­ны быть помощники, которые подска­жут, когда она ошибается. Мы к ней нор­мально относимся. Просто иногда до смешного доходит, когда Монзуль судит пять наших игр из пяти. Это перебор".

  • Об удалениях в матчах с Ренном, Колосом (два­жды) и Шахтером:

"Как минимум две из четырех карточек очень спорные. С Ренном — согласен. С Шах­тером я прыгаю в подкат, еле касаюсь игрока, человек даже не падает, но мне красная. Смешно! Даже Тайсон не по­нял, что произошло.

С Колосом у меня две игры и две красные. В первом матче я сыграл в мяч, но в повторе якобы нога улетела. Когда ты в игре, то это вы­глядит как игровой момент. Конечно, если все смотреть в замедленном повто­ре, то выглядит вроде как страшно, по телевизору намного жестче кажется.

Но при такой игре, как у нас в Украине, в ка­ждом матче можно выписывать по не­сколько удалений. В U-19 у меня не было ни одной крас­ной карточки. Я не грубый игрок".

  • Об ожиданиях от Евро-2020:

"Надеемся, не подведем наших болельщиков и продвинемся по турнир­ной сетке максимально высоко. Хотя это будет непросто потому, что играем в Европе и судьи вряд ли будут благо­склонны к нам. Мы должны быть готовы, что арбитры будут судить против нас".

Напомним, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу.

Смотрите, как Владимир был удален в игре с Колосом:

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