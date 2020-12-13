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Отмена матча "Ингулец" – "Шахтер": Срна выступил с заявлением

13 декабря, 19:01

Олег Люлька Олег Люлька

Хорват назвал непрофессиональной ситуацию, при которой в Кропивницком перед игрой не был включен подогрев

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал отмену воскресного матча 13-го тура УПЛ с "Ингульцом" из-за неготовности поля в Кропивницком. Напомним, накануне пошел дождь и с учетом минусовой температуры поле превратилось в каток. А подогрев включен не был. Теперь "Ингульцу" за неготовность арены грозит техническое поражение 0:3.

"Вчера около 15:30 я сразу поехал на стадион. Увидел, что поле не очень – оно замерзло, лед. Тогда только узнал, что они не включили подогрев. Вечером разговаривал с нашим президентом: даже он хотел лично оплатить, чтобы включили подогрев, но уже было поздно. К сожалению, произошла такая некрасивая, непрофессиональная ситуация. "Шахтер" сделал все как положено. Мы настраивали футболистов на игру. Мистер подготовил состав и тактику. Мы были готовы играть в футбол. Прилетели в Кропивницкий и были в гостинице, когда нам сказали, что игры не будет", – рассказал Дарио Срна

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"Наш тим-менеджер Евгений Чупрун вместе со вторым тренером Витором Северино сегодня утром приехали на совещание. Даже главный судья персонально надел бутсы и попробовал – там было скользко, невозможно даже ему стоять, а представляете, как футболистам? Поэтому то, что "Ингулец" говорит, что сделали все возможное, – это неправда. Они не включили подогрев. Мы – футболисты, не боимся ни "Интера", ни "Реала", ни "Боруссии" Менхенгладбах. И, при всем уважении к "Ингульцу", их тоже не боимся. С нашей стороны все четко и профессионально. Мы сделали свое дело. Дальше решение по ситуации будет принимать УАФ, УПЛ, а мы будем уважать любое решение"

Дарио Срна

Дарио Срна / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" хочет, чтобы все уважали регламент. Очень важно, чтобы такого больше не было. Я считаю, что это непрофессионально. Никто не может поверить, что на сегодняшний день в мировом футболе может произойти такое. Это неуважение к болельщикам "Ингульца", "Шахтера" и украинского футбола", – цитирует Дарио Срну официальный сайт "Шахтера"

Читайте также: Какого соперника по Лиге Европы хотят в "Шахтере": среди фаворитов – гранд Сербии

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Напомним, что в понедельник, 14 декабря, "Шахтер" получит соперника по 1/16 Лиги Европы, куда пробился после нулевой ничьей в Милане с "Интером".

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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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