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Матч "Шахтера" в Кропивницком на грани срыва из-за поля. "Ингульцу" грозит "технарь"

13 декабря, 00:24

Олег Люлька Олег Люлька

Последний для "горняков" поединок в 2020 году может не состояться, их соперники рискуют получить техническое поражение 0:3

Матч 13-го тура Премьер-лиги "Ингулец" – "Шахтер" в Кропивницком в воскресенье, в 14:00, может не состояться. Дело в том, что поле на стадионе "Зирка" не готово из-за сложных погодных условий – пошел дождь и с учетом минусовой температуры поле превратилось в каток. А подогрев на поле не включен.

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"Ингулец", похоже, экономит средства. Или попросту халатно отнесся к подготовке стадиона, пишет "Команда №1".

К примеру, "Александрия" из той же Кировоградской области перед матчем с "Зарей" не только включила подогрев на своем стадионе "Ника", но и накрыла его пленкой.

"Ингулец" мог бы перенести матч в другой город, как это сделала "Десна". Но таких предложений от клуба в УПЛ не поступало.

"Ингулец" vs "Шахтер"
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"Ингулец" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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За неготовность стадиона "Ингульцу" грозит техническое поражение 0:3. Но все же стоит дождаться решения официальных лиц. Отметим, что на время матча в Кропивницком прогнозируется температура +1 и снег с дождем.

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Добавим, что "Шахтер" прилетел в Кропивницкий в субботу.

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Смотрите, как "Шахтер" на неделе играл с "Интером"

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