"Ингулец" считает замерзший газон форс-мажором. Судьбу матча с "Шахтером" решит УАФ

Скорее всего, клубу из Петрово будет присуждено техническое поражение

Как мы сообщали ранее, матч 13-го тура чемпионата Украины между "Ингульцом" и "Шахтером" отменен из-за неготовности стадиона "Зирка" в Кропивницком принять поединок. На стадионе не работала система подогрева, поэтому после дождя газон превратился в каток. В "Ингульце" назвали ситуацию форс-мажором.

"Всю ночь при минусовой температуре шел ледяной дождь, из-за чего поле замерзло. Футбольный клуб "Ингулец" сделал все возможное, чтобы матч состоялся, но форс-мажорные погодные условия не позволили подготовить газон в надлежащее состояние", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

/ Фото: ФК "Ингулец"

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Премьер-лига на официальном сайте подтвердила отмену матча, назвав официальную причину: поле стадиона "Зирка" в Кропивницкому не готово к проведению матча (из-за замерзшего грунта шипы бутс не входят в землю, что является травмоопасным и несет угрозу здоровью футболистов). Вопрос будет передан на рассмотрение Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ.

Самый вероятный исход – техническое поражение "Ингульцу". Как пример, наказание для "Полтавы", которая не смогла подготовить поле для матча с "Шахтером" в Кубке Украины в апреле 2017 года, но тогда поляна в Полтаве больше напоминала огород.

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