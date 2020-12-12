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Намек на свадьбу: девушка защитника "Шахтера" заинтриговала чудо-фотографиями

12 декабря, 22:31

Олег Люлька Олег Люлька

"Это будет большая чудесная история", – говорит возлюбленная Валерия Бондаря Даша Савина

Девушка 21-летнего защитника "Шахтера" Валерия Бондаря модель и телеведущая Даша Савина заинтриговала своих фолловеров, выложив фото с футболистом в очень похожем на свадебное одеянии. Он – во фраке с бабочкой, она – в ослепительном белом.

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"Это будет большая чудесная история. Ведь полюбить человека, отвечающего тебе взаимностью, это само по себе чудо", – подписала совместные с Валерием Бондарем фотографии Даша Савина

"Завтра во всех пабликах страны "Даша Савина и Валерий Бондарь женятся. Первые фото со свадьбы", – написала в комментариях под этими фото одна из подписчиц Даши Савиной

На что сама Даша ответила: "Ахахах, Лер. Тссссс".

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Кстати, сказал свое слово в комментариях под фото и Валерий Бондарь, написав: "Это ты мое чудо". "Само собой", – отреагировала на это Даша.

Даша Савина

Даша Савина / Фото: Instagram

Валерий Бондарь и Даша Савина

Валерий Бондарь и Даша Савина / Фото: Instagram

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Напомним, Даша Савина долгое время встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой. Однако в начале лета стало известно, что Супряга и Савина расстались. "Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться", – отметила модель-журналистка.

Владислав Супряга и Даша Савина

Владислав Супряга и Даша Савина / Фото: Instagram

Позже девушка появилась на фотографиях в соцсетях с новым парнем. Избранником Савиной стал Валерий Бондарь – защитник "Шахтера" и партнер Супряги по молодежной, а ныне и по главной сборной Украины.

Даша Савина
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Даша Савина / Фото: Instagram

Недавно девушка посвятила стих игроку "Шахтера" в День защитника Украины. Даша призналась, что с Валерием чувствует себя, как за каменной стеной.

Смотрите, как Бондарь помог "Шахтеру" выбить из еврокубков "Интер"

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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свадьба Шахтер Донецк WAGs Валерий Бондарь Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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