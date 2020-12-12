Какого соперника по Лиге Европы хотят в "Шахтере": среди фаворитов – гранд Сербии

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал, кого хотел бы видеть в соперниках своей команды в 1/16 финала Лиги Европы. Во время жеребьевки в понедельник "горняки" будут среди "сеяных", а из "несеяных" не могут сыграть только с "Динамо" и "Краснодаром". Напомним, что в последнем туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" 0:0 и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

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"Все команды хорошего уровня. Для нас очень хорошо, что мы сеяные, так что нам может попасться команда чуть ниже уровнем, чем те, что вышли с первого места в ЛЕ, и команды из ЛЧ. Конечно, хотелось бы "Маккаби" Тель-Авив или "Црвену Звезду". Будет жеребьевка, интересно будет посмотреть, кто нам попадется", – сказал Бондарь Shakhtar TV.

Валерий Бондарь / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ранее мы также разбирали, кто круче в битве с грандами – "Динамо" или "Шахтер". И оказалось, что "горняки" лучше играют с представителями "большой пятерки".

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Смотрите, как "Шахтер" играл против "Интера"

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