"Шахтер" оставил "Интер" без еврокубков и вышел в плей-офф Лиги Европы

К заключительному туру Лиги чемпионов такой запутанной ситуации, как в группе "Шахтера", не было ни в одном другом квартете. Все четыре команды претендовали на выход в 1/8 финала ЛЧ, а находившиеся на втором месте "горняки" в случае поражение от "Интера" в Милане могли и вовсе остаться без евровесны. Однако ничья 0:0 на "Джузеппе Меацца" принесла команде Каштру третью строчку и выход в 1/16 финала Лиги Европы.

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Поединок на "Джузеппе Меацца" с первых минут складывался для "Шахтера" тяжело. Итальянцы, которые шли на последнем месте в группе, много атаковали. Уже на 8-й минуте Лаутаро Мартинес откликнулся на передачу Бареллы и расстреливал ворота Трубина метров с пяти, но перекладина спасла "горняков".

В середине тайма голевой момент организовали де Врею, который замыкал подачу с углового фактически с линии вратарской, но Тайсон бросился под мяч и заблокировал его. Кстати, именно бразилец разгонял атаки "Шахтера", но до прицельного удара дело не доходило, пока уже на 41-й минуте издали бабахнул Додо. Но Ханданович был на месте.

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К концу первого тайма стало известно, что "Реал" уже 2:0 обыгрывает "Боруссию" Менхенгладбах, а это означало, что "Шахтер" находится на грани вылета из Лиги чемпионов. "Горнякам" нужно было агрессивнее идти вперед, однако был риск нарваться на контратаку "Интера" и вылететь из еврокубков с концами.

На старте второй половины итальянцы, у которых не было выбора, продолжали много атаковать, но после удара того же Лукаку гостей спас Трубин.

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Но в середине второго тайма прибавили и "горняки", организовав отличную контратаку с ударами Тете и Майкона. Обе команды старались вырвать победу, однако на табло остались нули. Как и в первом поединке "Шахтера" и "Интера" в Киеве – 0:0.

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В итоге с 10 очками "Реал" выиграл группу В, "Боруссия" также вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, а "Шахтер" мы увидим в феврале в 1/16 финала Лиги Европы. "Интер" так и остался на последнем месте в группе и вылетает из еврокубков. Коуч миланцев Антонио Конте, который на пару с Луишем Каштру на эмоциях получил желтую карточку в матче, рискует лишиться должности.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" пробился в Лигу Европы

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