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"На всех тренировках был худшим": источник рассказал о причинах ухода Кравца и уколол агента

21 сентября, 14:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

Артем Кравец пришел в "Динамо" без согласия Мирчи Луческу и покинул команду спустя месяц

Сегодня киевское "Динамо" неожиданно для всех разорвало контракт с нападающим Артемом Кравцом, который пришел в команду лишь месяц назад. В клубе заявили, что отпустили игрока ради игровой практики, а вот Telegram-канал Динамо Киев Inside сообщил свою версию ухода футболиста.

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По информации источника, Артем Кравец оказался не готовым физически к требованиям Мирчи Луческу. Также он намекнул, что Кравца возвращали в команду без согласия нового тренерского штаба.

"Физические кондиции на ВСЕХ тренировках были худшими. Еще один яркий пример того, что бывает с игроками, подписанными в обход главного тренера. Луческу указал младшему Суркису путеводную звезду в отношениях. Заодно умыл Шаблия и прочих. У вас по Костевичу еще есть какие-то иллюзии?", – написал источник.

Источник намекнул на туманные перспективы еще одного новичка команды Владимира Костевича, который перейдет в "Динамо" из польского "Леха" следующей зимой, когда у него завершится срок контракта. К слову, мы писали, что Костевич может присоединиться к "Динамо" раньше, если киевляне немного доплатят.

После своего возвращения Кравец успел отличиться в товарищеском матче против "Колоса", а также отыграл 24 минуты в поединке чемпионата Украины против Львова (3:1).

Артем дважды становился чемпионом Украины (сезоны 2008/09 и 2014/2015), обладателем Кубка Украины (2014/2015) и обладателем Суперкубка Украины (2007).

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Игорь Суркис – о работе Мирчи Луческу и подготовке к матчу с "Гентом":

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чемпионат Украины Динамо Киев Артем Кравец

Источник: Сегодня|Спорт

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