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Матч "Гент" – "Динамо" в Лиге чемпионов обслужит земляк Луческу

21 сентября, 12:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

С Хацеганом "Динамо" трижды сыграло вничью

Стало известно имя главного арбитра встречи плей-офф квалификации Лиги чемпионов между бельгийским "Гентом" и киевским "Динамо". Первый поединок между командами, который состоится в Генте 23 сентября, обслужит судейская бригада из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом, сообщается на официальном сайте "Динамо".

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Хацеган получил статус арбитра ФИФА в 2008 году, с этого же года обслуживает матчи европейских турниров. При его судействе киевское "Динамо" в еврокубках трижды сыграло вничью. В 2011 году в поединке группового этапа Лиги Европы в Киеве со "Сток Сити" был зафиксирован результат 1:1. А ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов 2015/16 с "Манчестер Сити" и матч группового этапа Лиги чемпионов 2016/17 с "Наполи" завершились со счетом 0:0.

Овидиу Хацеган в матче "Манчестер Сити" – "Динамо"

Овидиу Хацеган в матче "Манчестер Сити" – "Динамо" / Фото: AFP

40-летнему рефери будут помогать его соотечественники – ассистенты Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Четвертый арбитр – Себастьян Колтеску (Румыния). Арбитр VAR – Массимилиано Иррати (Италия), ассистент арбитра VAR – Чиро Карбоне (Италия).

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Ранее мы писали, что "Динамо" проверилось на коронавирус перед вылетом на матч Лиги чемпионов: появились результаты. Киевляне отправятся в Бельгию за два дня до матча.

Смотрите сюжет о том, что думает бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников о Луческу в Киеве:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев арбитр Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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