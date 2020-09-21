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"Динамо" избавляется от нападающего, забивающего один гол за сезон

21 сентября, 11:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Соль отправится покорять вторую лигу Испании

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль близок к переходу в испанскую "Жирону". По информации El Chiringuito de Girona, в ближайшее время будет объявлено об аренде футболиста в клуб второго по силе дивизиона Испании до конца текущего сезона. Интересно, что раньше мы писали об интересе к Солю со стороны совсем других команд.

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Соль перешел в "Динамо" зимой 2019 года из нидерландского "Виллем II" за 3,5 миллионов евро, однако завоевать место в стартовом составе ему сначала помешала травма, а затем низкий уровень игры. В прошлом сезоне испанец провел 16 матчей во всех турнирах и забил всего один мяч.

В текущем сезоне Соль провел два матча за "Динамо" и забил один гол в матче за Суперкубок Украины против "Шахтера", выполнив свою норму на сезон. Недавние поединки против АЗ Алкмаар (2:0) в Лиге чемпионов и "Львова" (3:1) в Премьер-лиге он провел на лавке запасных.

Кстати, во время паузы в чемпионате Украины из-за карантина самый дорогой нападающий киевского "Динамо" опубликовал роман о будущем. Книга испанского форварда, забившего в нынешнем сезоне всего один гол, называется "Мадрид 2035".

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли в матче за Суперкубок Украины:

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чемпионат Украины Динамо Киев Жирона Фран Соль

Источник: Сегодня|Спорт

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