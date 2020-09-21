"Динамо" проверилось на коронавирус перед вылетом на матч Лиги чемпионов: появились результаты

Киевляне отправятся в Бельгию за два дня до матча

Футболисты, тренерский штаб и персонал киевского Динамо" сдали плановые тесты на COVID-19 перед вылетом в Бельгию на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента". Как сообщается на официальном сайте "Динамо", тесты показали отрицательный результат.

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Сегодня во второй половине дня делегация "бело-синих" отправится в Бельгию на матч с "Гентом", который состоится в среду, 23 сентября, на "Геламко Арене". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет на НСК "Олимпийский" во вторник, 29 сентября, и также начнется в 22:00.

Ранее мы писали, что Луческу предложил Суркису нарушить свою традицию перед "Гентом". Обычно президент "Динамо" не ездит на выездные матчи киевлян. Но в этот раз сделает исключение.

Также сообщалось, что "Гент" несет потери перед матчем с "Динамо" в Лиге чемпионов: экс-киевлянин Безус рискует не сыграть.

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"Гент" является фаворитом первого матча у букмекеров: коэффициент на победу команды Вим Де Деккера – 2.55, на ничью – 3.20, на победу "Динамо" – 2.85. А вот на выход в групповой этап Лиги чемпионов больше шансов имеет уже команда Мирчи Луческу. Котировки на проход в следующий раунд таковы: "Динамо" – 1.70, "Гент" – 2.15.

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