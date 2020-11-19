Українська
$ 28,26
33,44

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Милан" хочет купить у "Динамо" Супрягу и сразу же вернуть его киевлянам

19 ноября, 16:08

Олег Люлька Олег Люлька

Итальянский клуб намерен приобрести Владислава, но оставить его в аренде у "бело-синих" на один сезон

Несмотря на безголевую серию длиной восемь матчей, 20-летний форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга остается желанной трансферной целью для серьезных европейских клубов. Как стало известно, в приобретении победителя молодежного чемпионата мира по прозвищу "Новый Шевченко" заинтересован лидер текущего чемпионата Италии "Милан", где в свое время феерил настоящий Шева.

Реклама

Об этом сообщает TodoFichajes. "Милан" уже вступил в переговоры с киевлянами. "Россонери" рассчитывают купить игрока, но при этом готовы оставить его на сезон в аренде в "Динамо". Видимо, до того момента, пока не уйдет на пенсию нынешний бомбардир миланцев Златан Ибрагимович.

Читайте также: Футболист "Динамо" попал в особенный рейтинг самых дорогих футболистов мира

Что касается суммы сделки, то, по данным источника, торгуются вокруг 15 млн евро – "Милан" пытается сбить цену.

Владислав Супряга
Реклама

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В тренде
Украинец – самый сильный человек планеты! Новиков пошел по стопам Вирастюка

Ранее мы писали о том, что "Болонья" предложила "Динамо" за Супрягу 12 млн евро, но киевский клуб отказался отпускать своего футболиста, желая получить за него не менее 20 млн.

Контракт Супряги с "Динамо" действует до лета 2025 года. На днях вместе с целой группой одноклубников "Новый Шевченко" переболел COVID-19.

Смотрите, как Супряга не реализовал выход один на один в матче с "Барселоной"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Милан Италия Динамо Киев Владислав Супряга
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Карантин выходного дня" может остановить чемпионат Украины по футболу: идут переговорыЧУ по футболу
Радость
Радость "Динамо": вслед за Бойко от коронавируса избавился и основной вратарь БущанЧУ по футболу
Футбол умер от коронавируса. 11 примеров того, что пациент скорее мертв
Футбол умер от коронавируса. 11 примеров того, что пациент скорее мертвФутбол
Бывший тренер
Бывший тренер "Шахтера" отказался возглавить украинскую командуЧУ по футболу
"Динамо" сообщило о восьми игроках, вылечившихся от коронавируса: полный списокЧУ по футболу
Луческу о коронавирусе в
Луческу о коронавирусе в "Динамо": "Это вина клуба"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять