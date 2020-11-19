"Милан" хочет купить у "Динамо" Супрягу и сразу же вернуть его киевлянам

Итальянский клуб намерен приобрести Владислава, но оставить его в аренде у "бело-синих" на один сезон

Несмотря на безголевую серию длиной восемь матчей, 20-летний форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга остается желанной трансферной целью для серьезных европейских клубов. Как стало известно, в приобретении победителя молодежного чемпионата мира по прозвищу "Новый Шевченко" заинтересован лидер текущего чемпионата Италии "Милан", где в свое время феерил настоящий Шева.

Реклама

Об этом сообщает TodoFichajes. "Милан" уже вступил в переговоры с киевлянами. "Россонери" рассчитывают купить игрока, но при этом готовы оставить его на сезон в аренде в "Динамо". Видимо, до того момента, пока не уйдет на пенсию нынешний бомбардир миланцев Златан Ибрагимович.

Читайте также: Футболист "Динамо" попал в особенный рейтинг самых дорогих футболистов мира

Что касается суммы сделки, то, по данным источника, торгуются вокруг 15 млн евро – "Милан" пытается сбить цену.

Реклама Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее мы писали о том, что "Болонья" предложила "Динамо" за Супрягу 12 млн евро, но киевский клуб отказался отпускать своего футболиста, желая получить за него не менее 20 млн.

Контракт Супряги с "Динамо" действует до лета 2025 года. На днях вместе с целой группой одноклубников "Новый Шевченко" переболел COVID-19.

Смотрите, как Супряга не реализовал выход один на один в матче с "Барселоной"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама