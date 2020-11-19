"Милан" хочет купить у "Динамо" Супрягу и сразу же вернуть его киевлянам

Несмотря на безголевую серию длиной восемь матчей, 20-летний форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга остается желанной трансферной целью для серьезных европейских клубов. Как стало известно, в приобретении победителя молодежного чемпионата мира по прозвищу "Новый Шевченко" заинтересован лидер текущего чемпионата Италии "Милан", где в свое время феерил настоящий Шева.
Об этом сообщает TodoFichajes. "Милан" уже вступил в переговоры с киевлянами. "Россонери" рассчитывают купить игрока, но при этом готовы оставить его на сезон в аренде в "Динамо". Видимо, до того момента, пока не уйдет на пенсию нынешний бомбардир миланцев Златан Ибрагимович.
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Что касается суммы сделки, то, по данным источника, торгуются вокруг 15 млн евро – "Милан" пытается сбить цену.
Ранее мы писали о том, что "Болонья" предложила "Динамо" за Супрягу 12 млн евро, но киевский клуб отказался отпускать своего футболиста, желая получить за него не менее 20 млн.
Контракт Супряги с "Динамо" действует до лета 2025 года. На днях вместе с целой группой одноклубников "Новый Шевченко" переболел COVID-19.
Смотрите, как Супряга не реализовал выход один на один в матче с "Барселоной"
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