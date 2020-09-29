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"Динамо" подняло цену Супряги до невероятной суммы

29 сентября, 09:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Киевский клуб не готов отпускать нападающего менее чем за 20 миллионов евро

Продолжается эпопея с возможным переходом форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги в итальянскую "Болонью". Клуб Серии А довольно открыто рассказывает о желании приобрести молодого украинца, а вот из лагеря "бело-голубых" официальной информации не поступает. На днях итальянский клуб увеличил предложение за юную звезду "Динамо" до 12 миллионов.

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"Болонья" готова заплатить за 20-летнего уроженца Одессы, кроме трансферной суммы в 12 "лимонов", еще и три в качестве различных бонусов. Но это со временем. А вот "Динамо", оказывается, просит за Влада 20 миллионов, сообщает YouTube-канал "ТаТоТаке". Напомним, недавно "Атлетико" отдал "Барселоне" за Луиса Суареса всего шесть миллионов.

"Болонья" хотела бы приобрести Супрягу сейчас, ведь "Динамо" близко к выходу в Лигу чемпионов. Если в элитном турнире парню удастся показать себя с наилучшей стороны, то его стоимость заметно возрастет. Особенно с учетом молодости футболиста.

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Смотрите обзор матча "Гент" – "Динамо", в котором Супряга открыл счет:

Смотрите, как Владислав атаковал ворота "Олимпика" в чемпионате Украины:

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