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Футболиста "Динамо" прооперировали в Барселоне. В этом году он уже не сыграет

18 ноября, 13:01

Олег Люлька Олег Люлька

Восстановление Александра Тымчика после операции на бедре займет полтора месяца

Защитник "Динамо" Александр Тымчик, который был основным игроком команды Мирчи Луческу на старте сезона, вчера был прооперирован в одной из клиник Барселоны. Футболисту провели операцию на сухожилии приводящих мышц бедра.

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Как сообщает официальный сайт "Динамо", хирургическое вмешательство прошло успешно, игрок переведен в общую палату, его самочувствие удовлетворительное.

Ориентировочный срок реабилитации Тымчика составляет 6 недель. Таким образом, в первой части сезона Александр больше не сыграет. Его возвращение на поле ожидается уже в следующем году.

Напомним, что Александр Тимчик вернулся в "Динамо" перед стартом нынешнего сезона из "Зари", где выступал на правах аренды. В сезоне-2020/2021 он провел за "бело-синих" три матча, в частности, поспособствовав завоеванию Суперкубка Украины в матче с "Шахтером".

Александр Тымчик

Александр Тымчик / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отметим, что накануне румынские СМИ сообщили о возможном уходе Луческу из "Динамо", поскольку ему тяжело длительное время находиться вдали от жены Нелли. В ответ Мирча заявил, что не собирается покидать столичный клуб.

Смотрите, как "Динамо" играло в Лиге чемпионов с "Барселоной"

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