Футболиста "Динамо" прооперировали в Барселоне. В этом году он уже не сыграет

Защитник "Динамо" Александр Тымчик, который был основным игроком команды Мирчи Луческу на старте сезона, вчера был прооперирован в одной из клиник Барселоны. Футболисту провели операцию на сухожилии приводящих мышц бедра.

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Как сообщает официальный сайт "Динамо", хирургическое вмешательство прошло успешно, игрок переведен в общую палату, его самочувствие удовлетворительное.



Ориентировочный срок реабилитации Тымчика составляет 6 недель. Таким образом, в первой части сезона Александр больше не сыграет. Его возвращение на поле ожидается уже в следующем году.



Напомним, что Александр Тимчик вернулся в "Динамо" перед стартом нынешнего сезона из "Зари", где выступал на правах аренды. В сезоне-2020/2021 он провел за "бело-синих" три матча, в частности, поспособствовав завоеванию Суперкубка Украины в матче с "Шахтером".

Александр Тымчик / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отметим, что накануне румынские СМИ сообщили о возможном уходе Луческу из "Динамо", поскольку ему тяжело длительное время находиться вдали от жены Нелли. В ответ Мирча заявил, что не собирается покидать столичный клуб.

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