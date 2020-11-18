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"Динамо" уходит на 2-недельный карантин? Мы проверили слухи

18 ноября, 13:49

Елена Павлова Елена Павлова

Если такое решение будет принято, то киевляне сразу же сообщат о нем

После очередной вспышки коронавируса "Динамо", а так после позитивного теста на COVID-19 у нападающего киевлян Жерсона Родригеса в футбольных кулуарах поползли слухи, что столичный клуб собирается уйти на двухнедельный карантин. За подтверждением этой информации мы обратились к вице-президенту "Динамо" Алексею Семененко.

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"Если такое решение будет принято, то это сразу же появится на нашем официальном сайте. А комментировать что-то наперед – нелогично", – ответил Алексей Семененко.

Жерсон Родригес уже подхватил COVID-19

Жерсон Родригес уже подхватил COVID-19 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что перед Родригесом вирус подхватили Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Денис Попов, Руслан Нещерет. В то же время восемь игроков киевлян вылечились от коронавируса – это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуэлунд, а немного позже – Владислав Супряга.

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Напомним, что в 10 туре чемпионата Украины "Динамо" играет на выезде против "Ингульца". Матч запланирован на 21 ноября в Кропивницком.

Смотрите, как "Динамо" играло против "Барселоны"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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