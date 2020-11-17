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Футболку Белькевича в "Динамо" продают за 110 тысяч, чтобы помочь спортсменам Беларуси

17 ноября, 22:09

Елена Павлова Елена Павлова

Форму украинского клуба образца 2004 года предоставил бывший футболист сборной Андрей Островский

Футболка бывшего полузащитника киевского "Динамо" и сборной Беларуси Валентина Белькевича выставлена на благотворительный аукцион. Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, пострадавших от режима Александра Лукашенко в Беларуси. Ранее мы сообщали, что легендарный игрок киевского "Динамо" стал лучшим футболистом в истории Беларуси.

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Футболку украинского клуба образца 2004 года для аукциона предоставил бывший футболист сборной Беларуси Андрей Островский, который играл вместе с Белькевичем. А в последние месяцы он регулярно поддерживал протесты в стране. Стартовая цена лота – 100 белорусских рублей (1100 гривен). Цена досрочного завершения аукциона – 10 тысяч белорусских рублей (около 110 тысяч гривен).

Валентин Белькевич

Валентин Белькевич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отметим, что Валентин Белькевич является самым титулованным белорусским футболистом. В составе киевского "Динамо" легендарный капитан провел 11 сезонов, стал восьмикратным чемпионом Украины, семикратным обладателем Кубка Украины и трижды выигрывал Суперкубок страны.

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Также белорусский плеймейкер был одним из лидеров динамовской команды, дошедшей до полуфинала Лиги чемпионов-1998/99. В 2001 году Белькевич был признан лучшим игроком чемпионата Украины, а в сезонах 1999/00 и 2000/01 становился лучшим ассистентом украинского первенства.

1 августа 2014 года 41-летнего футболиста не стало. "Он присел дома на диване — и умер": рассказал Олег Лужный о смерти Белькевича.

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