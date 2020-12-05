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"Львов" вдевятером отстоял ничью в матче с "Ингульцом": видео голов и удалений

5 декабря, 16:43

Олег Люлька Олег Люлька

Боевой поединок на "Арене Львов" отметился двумя голами, двумя удалениями и одним пенальти

Один из аутсайдеров чемпионата Украины "Львов" после сенсационных побед над "Ворсклой" и "Десной" удивил еще одним результатом. В домашнем противостоянии с "Ингульцом" в 12-м туре УПЛ на "Арене Львов" команда Виталия Шумского, уступая в счете 0:1, отыгралась и довела матч до ничьей 1:1, хотя заканчивала его вдевятером.

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На 80-й и 87-й минутах у львовян красные карточки получили Грисьо и Шина.

"Ингулец" же утвердился в статусе лидера нынешней Премьер-лиги по ничьим – 8 "мировых" в 12 поединках.

Видео голов матча "Львов" – "Ингулец" (1:1)

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Видео удалений в составе "Львова"

"Львов" – "Ингулец" – 1:1
Голы: Сабино, 45+2 – Бартулович, 41 с пенальти
"Львов": Костик – Кравчук (Захаркив, 62), Махмутович, Михуоби – Чирьяк (Романчук, 89), Сабино, Грисьо, Якимец – Казлаускас (Клименчук, 70), Рожерио Шина, Ныч
"Ингулец": Шуст – Павлов, Балан, Семенко, Квасный (Синегуб, 83) – Кучеренко, Бартулович, Запорожец, Лупашко (Коваленко, 69), Мкомола (Козак, 53) – Сичинава
Предупреждения: Грисьо, Михуоби, Кравчук, Шина, Якимец – Сичинава, Лупашко, Мкомола, Бартулович
Удаления: Грисьо, 80, Шина, 87 (вторые предупреждения, оба – "Львов")

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Статистика матча "Львов" – "Ингулец" (1:1)

"Львов" – "Ингулец"

"Львов" – "Ингулец" / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

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Источник: Сегодня|Спорт

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