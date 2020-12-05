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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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"Шахтер" – "Минай": где и когда смотреть матч чемпионата Украины

5 декабря, 15:39

Елена Павлова Елена Павлова

Список трансляций поединка Премьер-лиги в Киеве на ТВ и в интернете

Сегодня в 12 туре украинской Премьер-лиги действующий чемпион страны донецкий "Шахтер" примет дебютанта УПЛ "Минай" из Закарпатья. Поединок на НСК "Олимпийский" в Киеве начнется в 17:00 по киевскому времени. Мультимедийная онлайн-трансляция "Шахтер" – "Минай" с описанием всех ключевых моментов, яркими фото и видео голов уже доступна на нашем сайте.

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В прямом эфире матч покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите заявку донецкой команды

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Заявка на матч
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин
Защитники: Додо, Сергей Болбат, Витао, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Маркос Антонио, Георгий Судаков, Марлос, Виктор Коваленко, Тайсон, Манор Соломон, Тете
Нападающие: Фернандо, Богдан Вьюнник

В тренде
Кроссворд. Ответь на вопросы про матч "Ювентус" – "Динамо"

Ранее мы писали, что "Шахтер" в Лиге чемпионов – лучший среди клубов Восточной Европы. Хоть еще и не обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.

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Результаты последних матчей
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ДинамоДинамоДин
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8
2
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Забитые 21
Пропущеные 7
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Шахтер Шахтер Шах
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МариупольМариупольМар
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Забитые 13
Пропущеные 15
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Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
АлександрияАлександрияАле
11
4
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3
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Забитые 18
Пропущеные 15
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Результаты последних матчей: Н Н В Н П
8
ЗаряЗаряЗар
10
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ОлимпикОлимпикОли
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Пропущеные 18
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Результаты последних матчей: П Н В П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
11
1
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3
12
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Пропущеные 16
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11
МинайМинайМин
10
2
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Днепр-1Днепр-1Дне
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