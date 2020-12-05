"Шахтер" – "Минай": где и когда смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций поединка Премьер-лиги в Киеве на ТВ и в интернете

Сегодня в 12 туре украинской Премьер-лиги действующий чемпион страны донецкий "Шахтер" примет дебютанта УПЛ "Минай" из Закарпатья. Поединок на НСК "Олимпийский" в Киеве начнется в 17:00 по киевскому времени. Мультимедийная онлайн-трансляция "Шахтер" – "Минай" с описанием всех ключевых моментов, яркими фото и видео голов уже доступна на нашем сайте.

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В прямом эфире матч покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите заявку донецкой команды

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Заявка на матч

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Сергей Болбат, Витао, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Маркос Антонио, Георгий Судаков, Марлос, Виктор Коваленко, Тайсон, Манор Соломон, Тете

Нападающие: Фернандо, Богдан Вьюнник

Ранее мы писали, что "Шахтер" в Лиге чемпионов – лучший среди клубов Восточной Европы. Хоть еще и не обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов

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