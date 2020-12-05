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"Шахтер" – "Минай": онлайн трансляция матча чемпионата Украины

Суббота, 5 декабря

Шахтер

17:00

Минай

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

5 декабря на поле НСК "Олимпийский" в Киеве в 12 туре чемпионата Украины донецкий "Шахтер" примет "Минай". Поединок действующего чемпиона Премьер-лиги и ее дебютанта начнется в 17:00. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

"Шахтер" – "Минай"

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Как команды подходят к матчу

Буквально два дня прошло после победы "Шахтера" над "Реалом" в Лиге чемпионов (2:0), а уже сегодня нужно настроится на поединок против бойкого новичка украинской элиты "Миная". Для "горняков" это будет последний домашний матч в 2020 году, а до зимней паузы в УПЛ остается две игры.

"Шахтер" готовится к "Минаю"

"Шахтер" готовится к "Минаю" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" – единственный клуб в чемпионате, идущий без поражений. В 11 турах подопечные Луиша Каштру 6 раз победили и 5 раз сыграли вничью и занимают второе место в таблице, уступая 3 очка "Динамо".

В составе дончан по-прежнему есть несколько травмированных: к Исмаили, Малышеву, Коноплянке и Корниенко в этом списке присоединился Мораес, который после матча с "Реалом" выбыл до конца года. Кривцов и Хочолава пока занимаются индивидуально. Зато вернулся в общую группу Дентиньо и восстановился после повреждения Вьюнник.

"Минай" – дебютант Премьер-лиги, который за кратчайший период прошел путь от чемпионата Ужгорода до украинской элиты. С 2019-го тренером команды является бывший защитник "Шахтера" Василий Кобин, который играл с некоторыми действующими футболистами "горняков". "Минай", который на старте сезона пережил вспышку коронавируса, выступает не очень стабильно – после 10 встреч с 9 очками занимает 11-е место в турнирной таблице при двух победах и трех ничьих.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

22 ноября в Ужгороде коллектив из Закарпатья выиграл у "Днепра-1", где "Минай" первым пропустил, но ответил на это дублем Нуриева с голом Пиняшко – 3:2. Но в последнем поединке подопечные Василия Кобина дома были разбиты "Зарей" – 0:3 Хотя луганчане сейчас набрали такой ход, что переиграли даже английский "Лестер". Однако затем закарпатцы вылетели из Кубка Украины от "Александрии" – 0:3.

Интересные факты

  • Команды встречаются впервые.
  • Минай успел забить лишь семь голов в чемпионате. Хуже ситуация лишь у "Львова" – шесть точных ударов.
  • Клуб из Закарпатья еще не побеждал в выездном матче на уровне УПЛ.
  • "Шахтер" забивает во всех матчах нынешнего чемпионата Украины, а "Минай" из 10 встреч только дважды сыграл "на ноль".
  • "Шахтер" при Каштру может добыть 40-ю победу во всех турнирах.

Больше
Позиция
Команда
И
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Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
11
8
2
1
21
7
14
26
Забитые 21
Пропущеные 7
Разница 14
Результаты последних матчей: В В П В В
2
Шахтер Шахтер Шах
11
6
5
0
25
10
15
23
Забитые 25
Пропущеные 10
Разница 15
Результаты последних матчей: В Н В В Н
3
ВорсклаВорсклаВор
11
5
4
2
16
8
8
19
Забитые 16
Пропущеные 8
Разница 8
Результаты последних матчей: П В Н П Н
4
ДеснаДеснаДес
11
4
5
2
15
11
4
17
Забитые 15
Пропущеные 11
Разница 4
Результаты последних матчей: Н П В Н В
5
КолосКолосКол
11
4
4
3
15
13
2
16
Забитые 15
Пропущеные 13
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П В П Н
6
МариупольМариупольМар
11
4
4
3
13
15
-2
16
Забитые 13
Пропущеные 15
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
АлександрияАлександрияАле
11
4
3
4
18
15
3
15
Забитые 18
Пропущеные 15
Разница 3
Результаты последних матчей: Н Н В Н П
8
ЗаряЗаряЗар
10
3
5
2
18
9
9
14
Забитые 18
Пропущеные 9
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
9
ОлимпикОлимпикОли
10
4
1
5
16
18
-2
13
Забитые 16
Пропущеные 18
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н В П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
11
1
7
3
12
16
-4
10
Забитые 12
Пропущеные 16
Разница -4
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
11
МинайМинайМин
10
2
3
5
7
17
-10
9
Забитые 7
Пропущеные 17
Разница -10
Результаты последних матчей: П В П Н Н
12
Днепр-1Днепр-1Дне
11
2
2
7
14
21
-7
8
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П П В
13
ЛьвовЛьвовЛьв
10
2
1
7
6
24
-18
7
Забитые 6
Пропущеные 24
Разница -18
Результаты последних матчей: П В П В П
14
РухРухРух
11
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5
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19
-12
6
Забитые 7
Пропущеные 19
Разница -12
Результаты последних матчей: Н Н Н Н П

Что говорили перед матчем

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "Думаю, на поле будет хорошая энергия. И в то же время нам будет противостоять также энергичная команда. Предстоит интересная игра, и мы постараемся сделать все, чтобы победить. Чаще всего команды создают нам много сложностей, закрывшись в обороне и быстро выходя в контратаки. Думаю, так и произойдет. Мы не должны забывать, что у нас два дня назад был матч. Сложнейший календарь, но я думаю, что мы покажем себя хорошо".

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Тренер "Миная" Василий Кобин: "Мы проиграли две игры подряд с одинаковым счетом. Нужно задуматься мне как главному тренеру, а также игрокам сделать выводы и двигаться дальше".

"Минай" и его наставник Василий Кобин

"Минай" и его наставник Василий Кобин / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Что думают букмекеры

У букмекеров абсолютным фаворитом является "Шахтер". На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1.17, на ничью – 6.50, на успех "Миная" – 17.00. Самый популярный счет – 2:0 в пользу дончан – 6.00.

Смотрите, как "Шахтер" выиграл у "Реала"

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Василий Кобин Минай УПЛ Луиш Каштру
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