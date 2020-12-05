"Шахтер" – "Минай": онлайн трансляция матча чемпионата Украины

5 декабря на поле НСК "Олимпийский" в Киеве в 12 туре чемпионата Украины донецкий "Шахтер" примет "Минай". Поединок действующего чемпиона Премьер-лиги и ее дебютанта начнется в 17:00. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

"Шахтер" – "Минай"

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Как команды подходят к матчу

Буквально два дня прошло после победы "Шахтера" над "Реалом" в Лиге чемпионов (2:0), а уже сегодня нужно настроится на поединок против бойкого новичка украинской элиты "Миная". Для "горняков" это будет последний домашний матч в 2020 году, а до зимней паузы в УПЛ остается две игры.

"Шахтер" готовится к "Минаю" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" – единственный клуб в чемпионате, идущий без поражений. В 11 турах подопечные Луиша Каштру 6 раз победили и 5 раз сыграли вничью и занимают второе место в таблице, уступая 3 очка "Динамо".

В составе дончан по-прежнему есть несколько травмированных: к Исмаили, Малышеву, Коноплянке и Корниенко в этом списке присоединился Мораес, который после матча с "Реалом" выбыл до конца года. Кривцов и Хочолава пока занимаются индивидуально. Зато вернулся в общую группу Дентиньо и восстановился после повреждения Вьюнник.

"Минай" – дебютант Премьер-лиги, который за кратчайший период прошел путь от чемпионата Ужгорода до украинской элиты. С 2019-го тренером команды является бывший защитник "Шахтера" Василий Кобин, который играл с некоторыми действующими футболистами "горняков". "Минай", который на старте сезона пережил вспышку коронавируса, выступает не очень стабильно – после 10 встреч с 9 очками занимает 11-е место в турнирной таблице при двух победах и трех ничьих.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

22 ноября в Ужгороде коллектив из Закарпатья выиграл у "Днепра-1", где "Минай" первым пропустил, но ответил на это дублем Нуриева с голом Пиняшко – 3:2. Но в последнем поединке подопечные Василия Кобина дома были разбиты "Зарей" – 0:3 Хотя луганчане сейчас набрали такой ход, что переиграли даже английский "Лестер". Однако затем закарпатцы вылетели из Кубка Украины от "Александрии" – 0:3.

Интересные факты

Команды встречаются впервые.

Минай успел забить лишь семь голов в чемпионате. Хуже ситуация лишь у "Львова" – шесть точных ударов.

Клуб из Закарпатья еще не побеждал в выездном матче на уровне УПЛ.

"Шахтер" забивает во всех матчах нынешнего чемпионата Украины, а "Минай" из 10 встреч только дважды сыграл "на ноль".

"Шахтер" при Каштру может добыть 40-ю победу во всех турнирах.

Что говорили перед матчем

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "Думаю, на поле будет хорошая энергия. И в то же время нам будет противостоять также энергичная команда. Предстоит интересная игра, и мы постараемся сделать все, чтобы победить. Чаще всего команды создают нам много сложностей, закрывшись в обороне и быстро выходя в контратаки. Думаю, так и произойдет. Мы не должны забывать, что у нас два дня назад был матч. Сложнейший календарь, но я думаю, что мы покажем себя хорошо".

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Тренер "Миная" Василий Кобин: "Мы проиграли две игры подряд с одинаковым счетом. Нужно задуматься мне как главному тренеру, а также игрокам сделать выводы и двигаться дальше".

"Минай" и его наставник Василий Кобин / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Что думают букмекеры

У букмекеров абсолютным фаворитом является "Шахтер". На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1.17, на ничью – 6.50, на успех "Миная" – 17.00. Самый популярный счет – 2:0 в пользу дончан – 6.00.

Смотрите, как "Шахтер" выиграл у "Реала"

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