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Коронавирус оставил украинскую команду без тренера: она сразу с треском проиграла

27 сентября, 19:29

Олег Люлька Олег Люлька

ФК "Львов" без своего наставника Георгия Цецадзе, у которого диагностировали COVID-19, уступил "Заре" 0:5

Главный тренер ФК "Львов" Георгий Цецадзе сдал положительный тест на коронавирус. Именно по этой причине 46-летний грузинский специалист отсутствовал на матче четвертого тура Премьер-лиги, в котором "Львов" проиграл дома "Заре" 0:5.

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Вместо Георгия Цецадзе действиями игроков "Львова" по ходу матча с "Зарей" руководил его ассистент – тренер по физподготовке Теймураз Лордкипанидзе. В отсутствие главного наставника львовяне установили антирекорд нынешнего чемпионата Украины – с разницей в пять мячей в нем еще ни одна команда не проигрывала.

Обзор матча "Львов" – "Заря" (0:5)

Георгий Цецадзе
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Георгий Цецадзе / Фото: Instagram

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Напомним, Георгий Цецадзе возглавил ФК "Львов" в конце июня. Его предыдущим местом работы был грузинский клуб "Сабуртало". На посту главного тренера львовян он сменил армянина Егише Меликяна.

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Добавим, что это не первый случай заражения коронавирусом в составе ФК "Львов". В начале сезона там уже была зафиксирована вспышка COVID-19 среди игроков, из-за чего на неопределенный срок был отложен поединок первого тура "Львов" – "Минай".

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Команда
И
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Пр.
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Разница 9
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Забитые 9
Пропущеные 2
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Забитые 8
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МариупольМариупольМар
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Забитые 4
Пропущеные 5
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4
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Пропущеные 4
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8
ДеснаДеснаДес
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1
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Забитые 4
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Результаты последних матчей: Н Н В
9
ЗаряЗаряЗар
4
1
1
2
8
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2
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Забитые 8
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10
МинайМинайМин
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11
ИнгулецИнгулецИнг
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Результаты последних матчей: Н П Н
12
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Днепр-1Днепр-1Дне
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Результаты последних матчей: П П П Н
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ЛьвовЛьвовЛьв
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тренер чемпионат Украины Заря Луганск коронавирус ФК Львов Георгий Цецадзе

Источник: Канал Футбол

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