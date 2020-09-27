Коронавирус оставил украинскую команду без тренера: она сразу с треском проиграла

ФК "Львов" без своего наставника Георгия Цецадзе, у которого диагностировали COVID-19, уступил "Заре" 0:5

Главный тренер ФК "Львов" Георгий Цецадзе сдал положительный тест на коронавирус. Именно по этой причине 46-летний грузинский специалист отсутствовал на матче четвертого тура Премьер-лиги, в котором "Львов" проиграл дома "Заре" 0:5.

Реклама

Вместо Георгия Цецадзе действиями игроков "Львова" по ходу матча с "Зарей" руководил его ассистент – тренер по физподготовке Теймураз Лордкипанидзе. В отсутствие главного наставника львовяне установили антирекорд нынешнего чемпионата Украины – с разницей в пять мячей в нем еще ни одна команда не проигрывала.

Обзор матча "Львов" – "Заря" (0:5)

Реклама Георгий Цецадзе / Фото: Instagram

В тренде Сергей Деревянченко проиграл чемпионский бой в США

Напомним, Георгий Цецадзе возглавил ФК "Львов" в конце июня. Его предыдущим местом работы был грузинский клуб "Сабуртало". На посту главного тренера львовян он сменил армянина Егише Меликяна.

Читайте также: Коронавирус до лампочки: в украинском футболе новый медицинский протокол

Добавим, что это не первый случай заражения коронавирусом в составе ФК "Львов". В начале сезона там уже была зафиксирована вспышка COVID-19 среди игроков, из-за чего на неопределенный срок был отложен поединок первого тура "Львов" – "Минай".

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама