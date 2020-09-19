Луческу раскритиковал команду после победы над "Львовом"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу объяснил, почему киевлянам так сложно далась победа над аутсайдером чемпионата "Львовом" в субботнем матче Премьер-лиги. Напомним, "Динамо" обыграло "Львов" 3:1, вырвав три очка на последних минутах поединка.
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"Мы усложнили себе игру. Усложнили тем, что вышли на поле, посчитав, что уже выиграли. Делали детские ошибки. Скоро матч квалификации ЛЧ. Наверное, это наложило отпечаток на действиях футболистов – вероятно, все уже думали о "Генте"
"Против "Львова" мы не играли так, как готовились в эти дни. Мы больше импровизировали. Соперник был очень мотивирован после прошлого поражения. Нам не удавалось выходить из-под прессинга. Пробовали делать это через короткие передачи, а нужно было через длинные. Второй тайм играли по-другому. Футболисты, которые вышли, сделали то, что положено. И мы выиграли этот сложный матч"
"Цыганков сыграл очень хорошо, и я после матча спросил, как его самочувствие. Он ответил, что все хорошо. Остается смотреть, как дальше оно будет"
"Теперь нас ждет "Гент". Это задача номер один – пройти бельгийцев. Но это уже другой разговор. Это – среда", – заявил после победы над "Львовом" главный тренер "Динамо" Мирча Луческу
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Добавим, что уже в ближайшую среду "Динамо" проведет первый матч последнего раунда квалификации за выход в групповой турнир Лиги чемпионов против "Гента". Эта игра состоится в Бельгии. Ответная встреча пройдет 29 сентября в Киеве.
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