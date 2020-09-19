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Луческу раскритиковал команду после победы над "Львовом"

19 сентября, 23:58

Олег Люлька Олег Люлька

По словам главного тренера киевлян, его футболисты еще до начала матча посчитали, что они его выиграли

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу объяснил, почему киевлянам так сложно далась победа над аутсайдером чемпионата "Львовом" в субботнем матче Премьер-лиги. Напомним, "Динамо" обыграло "Львов" 3:1, вырвав три очка на последних минутах поединка.

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"Мы усложнили себе игру. Усложнили тем, что вышли на поле, посчитав, что уже выиграли. Делали детские ошибки. Скоро матч квалификации ЛЧ. Наверное, это наложило отпечаток на действиях футболистов – вероятно, все уже думали о "Генте"

"Против "Львова" мы не играли так, как готовились в эти дни. Мы больше импровизировали. Соперник был очень мотивирован после прошлого поражения. Нам не удавалось выходить из-под прессинга. Пробовали делать это через короткие передачи, а нужно было через длинные. Второй тайм играли по-другому. Футболисты, которые вышли, сделали то, что положено. И мы выиграли этот сложный матч"

"Цыганков сыграл очень хорошо, и я после матча спросил, как его самочувствие. Он ответил, что все хорошо. Остается смотреть, как дальше оно будет"

"Теперь нас ждет "Гент". Это задача номер один – пройти бельгийцев. Но это уже другой разговор. Это – среда", – заявил после победы над "Львовом" главный тренер "Динамо" Мирча Луческу

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Добавим, что уже в ближайшую среду "Динамо" проведет первый матч последнего раунда квалификации за выход в групповой турнир Лиги чемпионов против "Гента". Эта игра состоится в Бельгии. Ответная встреча пройдет 29 сентября в Киеве.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке

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Динамо Киев Мирча Луческу ФК Львов

Источники: Динамомания , Footballhubua

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