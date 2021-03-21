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Каштру считает, что "Шахтер" еще может стать чемпионом при одном условии

21 марта, 20:53

Олег Люлька Олег Люлька

"Должно произойти что-то – нужно решить проблему с обороной", – говорит тренер "горняков"

После поражения "Шахтера" от "Львова" 2:3 главный тренер "горняков" Луиш Каштру признал, что дончанам будет крайне трудно наверстать 7-очковое отставание от "Динамо" и стать чемпионами. При этом португальский специалист озвучил условие, при котором его команда еще может побороться за "золото".

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Отвечая на вопрос канала "Футбол 1", являются ли 7 очков отставания от "Динамо" за 7 туров до финиша завершением чемпионской гонки для "Шахтера", Луиш Каштру заявил:

"Очень сложно. Математически, конечно, возможно. Должно произойти что-то. Мы должны играть очень хорошо, разрешить нашу главную проблему. У нас есть проблемы в обороне. Когда я говорю об этой проблеме, это не тот или иной футболист, а общая динамика в обороне"

"В этот момент стараются найти одного виновного. Я повторюсь: в обороне ошибка моя – в первую очередь. Я отвечаю за всю команду, потому что вся команда должна обороняться"

"Как я и сказал, будет очень сложно добиться титула, но, тем не менее, возможно. Будем продолжать работать, бороться, не будем сдаваться никогда, потому что это не наша ДНК. Ни моя, ни игроков, ни клуба. Понимаем, что очень и очень сложно"

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"Но чтобы нам атаковать, нужно быть безопасными в обороне. Никто не будет спокойно атаковать, если не будет спокойствия в обороне. В матче со "Львовом" было хорошее доказательство этого", – подытожил Луиш Каштру

Смотрите, как "Шахтер" проиграл "Львову" 2:3

Напомним, "Динамо" в 19-м туре УПЛ разгромило в Киеве "Рух" 3:0.

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