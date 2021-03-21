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Сенсация сезона в УПЛ! "Шахтер" проиграл "Львову", почти потеряв шансы на чемпионство

21 марта, 18:56

Олег Люлька Олег Люлька

"Горняки" в Харькове уступили аутсайдеру УПЛ, впервые в нынешнем чемпионате пропустив три мяча за игру

Кризис "Шахтера" усугубляется. После вылета из Лиги Европы "горняки" в воскресенье, 21 марта, впервые в нынешнем чемпионате Украины пропустили три мяча за одну игру. Следствием стало сенсационное харьковское поражение "Шахтера" от одного из аутсайдеров УПЛ "Львова" 2:3.

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Отметим, что против "Львова" "Шахтер" играл без Тайсона, накануне сосланного в дубль за отказ от разминки и выхода на замену в матче с "Ромой".

"Львов" открыл счет в Харькове на 24-й минуте. После ошибки обороны "Шахтера" мяч в пустые ворота "горняков" забил Альваро.

На 31-й минуте "Шахтер" сделал счет 1:1. Шикарный удар из угла штрафной площадки в дальний угол ворот "Львова" удался Соломону.

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На 48-й минуте "Львов" снова вышел вперед. Трубина огорчил Ныч.

И опять на выручку "Шахтеру" пришел Соломон. На 56-й минуте он сделал счет 2:2, на сей раз неотразимо пробив низом в ближний угол.

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Однако на 73-й минуте "Львов" забил третий мяч в ворота "Шахтера". Трубин сбил Шину, сам пострадавший реализовал пенальти. И "горняки" уже не отквитались. С таким счетом матч и завершился – сенсационные 3:2 в пользу львовян.

"Львов" vs "Шахтер"

"Львов" vs "Шахтер" / Фото: официальный сайт УПЛ

В параллельном матче "Динамо" в Киеве обыграло "Рух" 3:0 и оторвалось уже на семь очков от "Шахтера". "Золото" УПЛ – все ближе к команде Мирчи Луческу, догнать которую "горнякам" будет теперь ну крайне трудно.

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До конца чемпионата Украины остается семь туров. В следующем, 4 апреля, "Шахтер" сыграет на выезде с "Ворсклой", "Динамо" ждет гостевой поединок с "Александрией".

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Источник: Сегодня|Спорт

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