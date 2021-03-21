Українська
$ 27,68
32,98

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Джокеры принесли победу "Динамо" над "Рухом"

21 марта, 18:52

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

За киевлян забивали Караваев и Сидклей, которые вышли на замену

Сегодня в 19-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" принимало "Рух". Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но лидеру УПЛ далась победа тяжело. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Рух".

Реклама

Начиналась игра в Киеве оптимистично для хозяев поля. Уже на 7-й минуте после удара Миколенко мяч попал в руку игрока "Руха", который находился в собственной штрафной площади. Рефери пересмотрел VAR и назначил пенальти. Но Карлос Де Пена пробил слишком прямолинейно и Бандура среагировал на удар.

А дальше до конца тайма динамовцы ничего голевого и не создали. Разве что можно вспомнить хороший удар Шапаренко, но снова гостей выручил вратарь.

В перерыве Луческу выпустил на поле Караваева, который стал первым джокером "Динамо". После прострела Миколенко и ошибки обороны, Караваев с острого угла вогнал мяч в ворота.

Реклама

Второй гол в матче забил Сидклей. Бразильцу понадобилось всего пять минут после выхода на замену, чтобы отличиться. Он поразил ворота почти с линии вратарской.

А точку в матче поставил Караваев, который оформил дубль на последних секундах основного времени.

В тренде
Цирк для Лукашенко: соперник трижды падал, чтобы не обогнать президента Беларуси

"Динамо" – "Рух" – 3:0
Голы: Караваев (59), Сидклей (81), Караваев (90)

"Динамо": Бущан, Попов, Миколенко, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Де Пена (Шепелев, 59), Родригес (Караваев, 46), Буяльский, Шапаренко (Сидклей, 81), Супряга (Гармаш, 73).

"Рух": Бандура, Зец, Белый, Стаменкович, Федорчук, Климчук (Кондраков, 84), Притула (Сыч, 67), Мысык, Бойчук, Карасюк (Мартынюк, 46), Борячук (Кухаревич, 46).

Реклама

Напомним, что "Шахтер" потерпел сенсационное поражение от "Львова".

Турнирная таблица:

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забитые 41
Пропущеные 13
Разница 28
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забитые 39
Пропущеные 15
Разница 24
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
17
9
5
3
31
13
18
32
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забитые 27
Пропущеные 15
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забитые 27
Пропущеные 20
Разница 7
Результаты последних матчей: П П В В Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забитые 25
Пропущеные 19
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н П В Н
7
АлександрияАлександрияАле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забитые 26
Пропущеные 22
Разница 4
Результаты последних матчей: П В Н П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забитые 25
Пропущеные 30
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н Н В
9
ИнгулецИнгулецИнг
19
3
10
6
17
24
-7
19
Забитые 17
Пропущеные 24
Разница -7
Результаты последних матчей: В В Н П Н
10
МариупольМариупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
17
4
3
10
14
39
-25
15
Забитые 14
Пропущеные 39
Разница -25
Результаты последних матчей: В П П П В
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н П П В П
14
РухРухРух
18
2
7
9
15
34
-19
13
Забитые 15
Пропущеные 34
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П Н

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев УПЛ Рух Львов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Луческу, извиняйся!" У Мирчи вспыхнул конфликт с миллионером из "Динамо"Футбол
Фото-огонь от жены Степаненко! Игриво разлеглась в ванне на чужом юбилее
Фото-огонь от жены Степаненко! Игриво разлеглась в ванне на чужом юбилееЧУ по футболу
Все результаты 18-го тура чемпионата Украины по футболу
Все результаты 18-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
Какая красотка на матче
Какая красотка на матче "Шахтер" – "Десна"! Вот почему Соломон забил два мяча за две минутыФутбол
"Мечтал пить Cristal, но вспомнил про 40 недель беременности": бомба от жены футболистаФутбол
Обладательница лучшего бюста украинского футбола выбирает свадебное платье (фото)
Обладательница лучшего бюста украинского футбола выбирает свадебное платье (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять