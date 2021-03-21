"Динамо" – "Рух": онлайн матча чемпионата Украины

В воскресенье, 21 марта, состоится матч 19-го тура чемпионата Украины: киевское "Динамо" в НСК "Олимпийский" примет львовский "Рух". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "РУХ"

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"Динамо" единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, опережая "Шахтер" на четыре очка. В прошлом туре киевляне разобрались с одним из претендентов на медали "Зарей" и имеют серию из трех побед подряд.

А вот "Рух" находится на диаметрально противоположных позициях. Дебютант Премьер-лиги ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите, но пока опережает только еще большего аутсайдера "Львов".

На прошлой неделе "Динамо" завершило свою еврокубковую кампанию, во второй раз проиграв "Вильярреалу" (0:2). Луческу настолько не верил в успех в Испании, что необычно рано снял с игры лидеров, а некоторым игрокам и вовсе предоставил дополнительный отдых. Теперь динамовцы полностью могут сосредоточиться на борьбе за золотые медали и Кубок Украины.

В первом круге "Динамо" во Львове легко разобралось с соперником благодаря голам Карлоса де Пены и Жерсона Родригеса. Это был первый официальный матч между командами.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Рух":

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.20, на ничью – 6.40, на победу "Руха" – 14.00.

Где смотреть матч "Динамо" – "Рух":

Матч "Динамо" – "Рух" в прямом эфире покажут на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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