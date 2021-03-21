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"Динамо" – "Рух": онлайн матча чемпионата Украины

Воскресенье, 21 марта
Александр Трикиша Александр Трикиша

Динамо

17:00

Рух

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 21 марта, состоится матч 19-го тура чемпионата Украины: киевское "Динамо" в НСК "Олимпийский" примет львовский "Рух". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "РУХ"

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"Динамо" единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, опережая "Шахтер" на четыре очка. В прошлом туре киевляне разобрались с одним из претендентов на медали "Зарей" и имеют серию из трех побед подряд.

А вот "Рух" находится на диаметрально противоположных позициях. Дебютант Премьер-лиги ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите, но пока опережает только еще большего аутсайдера "Львов".

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забитые 37
Пропущеные 12
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
17
9
5
3
31
13
18
32
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забитые 27
Пропущеные 15
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забитые 27
Пропущеные 20
Разница 7
Результаты последних матчей: П П В В Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забитые 25
Пропущеные 19
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н П В Н
7
АлександрияАлександрияАле
18
7
5
6
26
21
5
26
Забитые 26
Пропущеные 21
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н П В В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забитые 25
Пропущеные 30
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н Н В
9
МариупольМариупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П Н П
10
ОлимпикОлимпикОли
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П Н П
12
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н П П В П
13
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забитые 15
Пропущеные 31
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П Н В
14
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

На прошлой неделе "Динамо" завершило свою еврокубковую кампанию, во второй раз проиграв "Вильярреалу" (0:2). Луческу настолько не верил в успех в Испании, что необычно рано снял с игры лидеров, а некоторым игрокам и вовсе предоставил дополнительный отдых. Теперь динамовцы полностью могут сосредоточиться на борьбе за золотые медали и Кубок Украины.

В первом круге "Динамо" во Львове легко разобралось с соперником благодаря голам Карлоса де Пены и Жерсона Родригеса. Это был первый официальный матч между командами.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Рух":

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.20, на ничью – 6.40, на победу "Руха" – 14.00.

Где смотреть матч "Динамо" – "Рух":

Матч "Динамо" – "Рух" в прямом эфире покажут на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Рух Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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