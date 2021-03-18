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"Вильярреал" – "Динамо:" видео голов и обзор матча 1/8 финала Лиги Европы

18 марта, 22:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Голы и лучшие моменты матча 1/8 финала Лиги Европы в Вильярреале

Киевское "Динамо" провело ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала". Мы проводили онлайн матча "Вильярреал" – "Динамо" с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

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Неделю назад киевляне проиграли со счетом 0:2, поэтому в гостях нужно было забивать как минимум дважды и не пропускать. Но планы динамовцев быстро поломал быстрый мяч Жерара Морено.

А в середине первого тайма Морено оформил дубль и окончательно похоронил надежды киевлян на позитивный результат.

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"Вильярреал" – "Динамо" – 2:0 (после первого тайма)
Голы: Жерар Морено (13, 36)

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"Вильярреал": Асенхо, Фунес Мори, Альбиоль, Фойт, Педраса, Парехо, Тригерос, Капу, Чуквуэзе, Бакка, Жерар Морено.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Миколенко, Сирота, Забарный, Андриевский, Цыганков, де Пена, Буяльский, Родригеш, Сидорчук.

Предупреждения: Тригерос (17), Парехо (43).

Стрим матча "Вильярреал" – "Динамо":

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Лига Европы видео голов Динамо Киев Вильярреал

Источник: Сегодня|Спорт

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