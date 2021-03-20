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Король последней минуты: как хорватский легионер "засушил" "Десну"

20 марта, 19:10

Елена Павлова Елена Павлова

"Днепр-1" набрал важные очки и рвется в шестерку УПЛ

В 19 туре украинской Премьер-лиги четвертый клуб сезона "Десна" принимала "Днепр-1". Черниговская команда проводила домашний матч на своем стадионе имени Юрия Гагарина впервые с 6 декабря, однако потерпела поражение – 0:2.

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В этом матче нужно отдать должное вратарям обеих команд, которым пришлось потрудиться. Гуцуляк мог вывести "Десну" вперед на 22 минуте, но его удар пришелся в штангу, а потом в игру вступил голкипер днепрян Юрчук. Тотовицкому в первом тайме не хватило сантиметров, чтобы забить с линии штрафной в дальний угол. Но потащил Юрчук.

Марио Чуже (слева) в борьбе с Ефимом Коноплей

Марио Чуже (слева) в борьбе с Ефимом Коноплей / Фото: официальный сайт УПЛ

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А вот "Днепр-1" открыл счет уже в раздевалку. На добавленной к первому тайму минуте хорватский новичок днепрян Чуже ворвался в чужую штрафную, обыграл защитника и пробил мимо вратаря в ближний угол. И если на 33 минуте Литовка не дал ему забить, то теперь был бессилен.

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После перерыва "Десна" ринулась отыгрываться. Несколько хороших моментов не использовал Тотовицкий. Но Юрчук действовал безошибочно. А вот защита хозяев еще раз ошиблась на 90+4 минуте. Пихаленок выстрелил со штрафного, Литовка отбил, но первым на подборе оказался Чуже и оформил дубль.

0:2 – счет, который не совсем описывает расстановку сил на поле. Но днепряне лучше использовали свои моменты. Теперь черниговцы, которые борются за бронзовые медали чемпионата, потеряли очень важные очки. А вот "Днепр-1" начинается отрываться от "Мариуполя" и мечтает ворваться в первую шестерку.

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