В воскресенье, 21 марта, в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" на поле НСК "Олимпийский" принимает львовский "Рух". Начало поединка – в 17:00. Онлайн "Динамо" – "Рух" доступен на нашем сайте.

"ДИНАМО" – "РУХ":

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Перед этим поединком "Динамо" лидирует в чемпионате Украины, опережая на четыре очка "Шахтер".

"Рух", в свою очередь, занимает предпоследнее, 13-е, место, всего на очко опережая земляков-аутсайдеров из ФК "Львов".

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Напомним, против "Руха" "Динамо" играет на третьи сутки после выездного матча 1/8 Лиги Европы с "Вильярреалом", в котором киевляне снова уступили 0:2 и выбыли из еврокубков.

Что касается "Руха", то в своем предыдущем поединке команда Ивана Федыка проиграла на своем поле "Десне" 0:4.

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