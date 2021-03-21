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"Динамо" – "Рух": видеотрансляция матча

21 марта, 16:22

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите, как лидер УПЛ принимает предпоследнюю команду первенства

В воскресенье, 21 марта, в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" на поле НСК "Олимпийский" принимает львовский "Рух". Начало поединка – в 17:00. Онлайн "Динамо" – "Рух" доступен на нашем сайте.

"ДИНАМО" – "РУХ":
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Перед этим поединком "Динамо" лидирует в чемпионате Украины, опережая на четыре очка "Шахтер".

"Рух", в свою очередь, занимает предпоследнее, 13-е, место, всего на очко опережая земляков-аутсайдеров из ФК "Львов".

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забитые 37
Пропущеные 12
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
17
9
5
3
31
13
18
32
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забитые 27
Пропущеные 15
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забитые 27
Пропущеные 20
Разница 7
Результаты последних матчей: П П В В Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забитые 25
Пропущеные 19
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н П В Н
7
АлександрияАлександрияАле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забитые 26
Пропущеные 22
Разница 4
Результаты последних матчей: П В Н П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забитые 25
Пропущеные 30
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н Н В
9
ИнгулецИнгулецИнг
19
3
10
6
17
24
-7
19
Забитые 17
Пропущеные 24
Разница -7
Результаты последних матчей: В В Н П Н
10
МариупольМариупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
12
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н П П В П
13
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забитые 15
Пропущеные 31
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П Н В
14
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

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Напомним, против "Руха" "Динамо" играет на третьи сутки после выездного матча 1/8 Лиги Европы с "Вильярреалом", в котором киевляне снова уступили 0:2 и выбыли из еврокубков.

Что касается "Руха", то в своем предыдущем поединке команда Ивана Федыка проиграла на своем поле "Десне" 0:4.

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Источник: Сегодня|Спорт

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