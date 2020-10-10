Каштру: "Если кто-то и восстановится через 10 дней, останется всего два дня до "Реала"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру в интервью Shakhtar News рассказал о ситуации в команде в связи со вспышкой коронавируса. По итогам тестирования в четверг в клубе было обнаружено девять зараженных COVID-19 игроков и столько же – среди персонала. Наставник "горняков" признается, что ситуация сложная, но жалеть и искать какие-то отговорки не намерен.

"Вирус атаковал нас очень жестко, мы тренировались с шестью полевыми игроками и тремя вратарями. Конечно, подготовку это усложняет. Впереди матч со "Львовом", через три дня -"Реал", еще через три – "Ворскла", а затем сразу "Интер"… У нас было все спланировано, но сейчас следовать плану мы не сможем. На данный момент не знаем, кто из инфицированных футболистов восстановится через 10 дней. Даже если некоторые и вернутся, у нас останется лишь два дня до поединка с "Реалом", – сказал Каштру.

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Сейчас команда так строит тренировочный процесс, чтобы футболисты не контактировали на поле друг с другом. Тем не менее, на следующей неделе уже начнется подготовка к матчу чемпионата Украины против "Львова", и там уже нужно будет работать вместе и контактировать.

Каштру отмечает, что в его распоряжении 70 игроков: это первая команда, дубль и U19, поэтому есть, из кого выбирать. Возможно, придется заменять инфицированных игроков кем-то из молодежи. "С большими или меньшими сложностями, но мы должны иметь уверенность в том, что ребята, которые сыграют, – наилучший выбор на определенный матч, чтобы добиться необходимого результата. Сейчас мы переживаем пандемию, ситуация трудная. Слава Богу, нам есть чем на нее ответить", – добавил португальский специалист.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Десной" в предыдущем туре чемпионата Украины:

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