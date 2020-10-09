Степаненко рассказал, как переносит коронавирус. У него остался только один симптом

Футболист сначала думал, что просто простудился на тренировке

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о том, как переносит коронавирус. На данный момент у футболиста практически не осталось симптомов, однако он продолжает находиться на самоизоляции, пока не получит отрицательный результат теста.

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"Симптомы появились как при обычной простуде. Думал, что просто простудился. Был насморк, болела голова, неважно себя чувствовал. Списал это на то, что были тренировки при плохой погоде, не успел переодеться и подхватил простуду. Но когда после матча с "Десной" мне сказали, что у меня коронавирус, я удивился, так как отыграл половину матча и чувствовал себя нормально. Сейчас лечусь на самоизоляции и надеюсь, что в скором времени мой тест будет отрицательным. На данный момент единственное, что чувствую – заложенность носа, других симптомов нет", – сказал Степаненко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Напомним, что сегодня "Шахтер" вернулся к тренировкам в усеченном составе. Кого из игроков не затронул коронавирус. В пятничной тренировке принимало участие только 11 игроков.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Десной" в предыдущем туре чемпионата Украины:

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