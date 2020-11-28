Худшая команда чемпионата Украины не проиграла четвертый матч подряд

В 11-м туре чемпионата Украины львовский "Рух" на выезде сыграл вничью с "Александрией" (0:0). Несмотря на то, что с середины второго тайма хозяева поля играли в меньшинстве после удаления Валерия Бондаренко, распечатать счет никому так и не удалось.
"Рух" не проиграл четвертый матч подряд, хотя пока так и не знает радости побед в текущем сезоне, поэтому продолжает занимать последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.
"Александрия" не может выиграть второй матч подряд. И если ничья в прошлом туре с "Шахтером" расценивается как победа, то сегодня команда Владимира Шарана явно потеряла очки.
Онлайны субботы:
Обзор матча "Александрия" – "Рух":
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