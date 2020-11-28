Худшая команда чемпионата Украины не проиграла четвертый матч подряд

"Рух" даже в большинстве не смог добить первую победу в сезоне

В 11-м туре чемпионата Украины львовский "Рух" на выезде сыграл вничью с "Александрией" (0:0). Несмотря на то, что с середины второго тайма хозяева поля играли в меньшинстве после удаления Валерия Бондаренко, распечатать счет никому так и не удалось.

Реклама

"Рух" не проиграл четвертый матч подряд, хотя пока так и не знает радости побед в текущем сезоне, поэтому продолжает занимать последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

"Александрия" не может выиграть второй матч подряд. И если ничья в прошлом туре с "Шахтером" расценивается как победа, то сегодня команда Владимира Шарана явно потеряла очки.

Онлайны субботы:

"Динамо" – "Ворскла"

Реклама

"Днепр-1" – "Шахтер"

Обзор матча "Александрия" – "Рух":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама