"Днепр-1" – "Шахтер": онлайн трансляция матча чемпионата Украины

В субботу, 28 ноября, в 11-м туре чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде встретится с "Днепром-1". Матч состоится в Днепре на "Днепр Арене" и начнется в 19:30. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов

ОНЛАЙН МАТЧА "ДНЕПР-1" – "ШАХТЕР"

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Донецкий "Шахтер" всего на одно очко отстает от киевского "Динамо" в турнирной таблице, а киевляне сегодня встречаются с неуступчивой "Ворсклой" и вполне могут потерять очки. Онлайн матча "Динамо" – "Ворскла". А это означает, что "горняки" уже сегодня могут выйти в лидеры Премьер-лиги. Но для этого необходимо обыгрывать "Днепр-1".

А вот "Днепр-1" не может похвастаться успешными результатами. Днепряне проиграли три предыдущих встречи, а всего имеют в активе уже шесть поражений и лишь две победы. От последнего места команду Игоря Йовичевича отделяет всего два очка.

К тому же хозяева поля подходят к матчу с серьезными кадровыми проблемами. Тренерский штаб не сможет рассчитывать на девятерых игроков – Назаренко и Хобленко, травмированы или только восстановились после болезни Дуглас, Батагов, Вакулко, Адамюк, Кравченко, не будут играть арендованные у "Шахтера" Игнатенко и Пихаленок.

У "Шахтера" из основного состава отсутствуют два исполнителя, если не учитывать травмированных – Жуниор Мораес отбывает дисквалификацию, а Сергей Кривцов не попал в заявку команды.

Букмекеры о матче "Днепр-1" – "Шахтер":

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.35, на ничью – 5.30, на победу "Днепра-1" – 8.30.

Где смотреть матч "Днепр-1" – "Шахтер":

Матч "Днепр-1" – "Шахтер" начнется в 19:30 и будет показан в прямом эфире на канале УНИАН, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Смотрите, как "Шахтер" играл в Лиге чемпионов:

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