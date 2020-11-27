Чемпионат Украины: прогноз, расписание и результаты 11-го тура

Все о поединках 11-го тура чемпионата Украины – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 11-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. "Динамо" – "Ворскла" онлайн-трансляция уже доступна на нашем сайте.

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Пятница, 27 ноября

19:00 "Львов" – "Мариуполь" – "Футбол 1", Oll.tv

Букмекеры: 9.50 – 4.75 – 1.33

Суббота, 28 декабря

14:00 "Александрия" – "Рух" – "Футбол 2", Oll.tv

Букмекеры: 1.57 – 4.00 – 5.50

17:00 "Динамо" – "Ворскла" – "2+2", Oll.tv

Букмекеры: 1.50 – 3.90 – 7.00

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19:30 "Днепр-1" – "Шахтер" – УНИАН, Oll.tv

Букмекеры: 9.00 – 4.80 – 1.33

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Воскресенье, 29 декабря

14:00 "Минай" – "Заря" – "Футбол 1", Oll.tv

Букмекеры: 4.75 – 3.80 – 1.67

17:00 "Колос" – "Десна" – "Футбол 1", Oll.tv

Букмекеры: 3.70 – 3.50 – 1.95

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19:30 "Ингулец" – "Олимпик" – "Футбол 1", Oll.tv

Букмекеры: 2.30 – 3.25 – 3.00

Турнирная таблица

Смотрите, как "Динамо" играло против "Барселоны"

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