Чемпионат Украины: прогноз, расписание и результаты 11-го тура

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 11-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. "Динамо" – "Ворскла" онлайн-трансляция уже доступна на нашем сайте.
Пятница, 27 ноября
19:00 "Львов" – "Мариуполь" – "Футбол 1", Oll.tv
Букмекеры: 9.50 – 4.75 – 1.33
Суббота, 28 декабря
14:00 "Александрия" – "Рух" – "Футбол 2", Oll.tv
Букмекеры: 1.57 – 4.00 – 5.50
17:00 "Динамо" – "Ворскла" – "2+2", Oll.tv
Букмекеры: 1.50 – 3.90 – 7.00
19:30 "Днепр-1" – "Шахтер" – УНИАН, Oll.tv
Букмекеры: 9.00 – 4.80 – 1.33
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Воскресенье, 29 декабря
14:00 "Минай" – "Заря" – "Футбол 1", Oll.tv
Букмекеры: 4.75 – 3.80 – 1.67
17:00 "Колос" – "Десна" – "Футбол 1", Oll.tv
Букмекеры: 3.70 – 3.50 – 1.95
19:30 "Ингулец" – "Олимпик" – "Футбол 1", Oll.tv
Букмекеры: 2.30 – 3.25 – 3.00
Турнирная таблица
Смотрите, как "Динамо" играло против "Барселоны"
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