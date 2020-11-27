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Чемпионат Украины: прогноз, расписание и результаты 11-го тура

27 ноября, 19:53

Елена Павлова Елена Павлова

Все о поединках 11-го тура чемпионата Украины – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 11-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. "Динамо" – "Ворскла" онлайн-трансляция уже доступна на нашем сайте.

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Пятница, 27 ноября
19:00 "Львов" – "Мариуполь" – "Футбол 1", Oll.tv
Букмекеры: 9.50 – 4.75 – 1.33

Суббота, 28 декабря

14:00 "Александрия" – "Рух" – "Футбол 2", Oll.tv
Букмекеры: 1.57 – 4.00 – 5.50

17:00 "Динамо" – "Ворскла" – "2+2", Oll.tv
Букмекеры: 1.50 – 3.90 – 7.00

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19:30 "Днепр-1" – "Шахтер" – УНИАН, Oll.tv
Букмекеры: 9.00 – 4.80 – 1.33

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Воскресенье, 29 декабря

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14:00 "Минай" – "Заря" – "Футбол 1", Oll.tv
Букмекеры: 4.75 – 3.80 – 1.67

17:00 "Колос" – "Десна" – "Футбол 1", Oll.tv
Букмекеры: 3.70 – 3.50 – 1.95

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19:30 "Ингулец" – "Олимпик" – "Футбол 1", Oll.tv
Букмекеры: 2.30 – 3.25 – 3.00

Турнирная таблица

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
10
7
2
1
19
7
12
23
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
10
5
5
0
24
10
14
20
Забитые 24
Пропущеные 10
Разница 14
Результаты последних матчей: Н В В Н В
3
ВорсклаВорсклаВор
10
5
4
1
16
6
10
19
Забитые 16
Пропущеные 6
Разница 10
Результаты последних матчей: В Н П Н В
4
ДеснаДеснаДес
10
4
4
2
14
10
4
16
Забитые 14
Пропущеные 10
Разница 4
Результаты последних матчей: П В Н В П
5
КолосКолосКол
10
4
3
3
14
12
2
15
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: П В П Н Н
6
АлександрияАлександрияАле
10
4
2
4
18
15
3
14
Забитые 18
Пропущеные 15
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В Н П В
7
ОлимпикОлимпикОли
9
4
1
4
15
16
-1
13
Забитые 15
Пропущеные 16
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П П В
8
МариупольМариупольМар
10
3
4
3
10
14
-4
13
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
9
ЗаряЗаряЗар
9
2
5
2
15
9
6
11
Забитые 15
Пропущеные 9
Разница 6
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
МинайМинайМин
9
2
3
4
7
14
-7
9
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: В П Н Н П
11
Днепр-1Днепр-1Дне
10
2
2
6
14
20
-6
8
Забитые 14
Пропущеные 20
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В В
12
ИнгулецИнгулецИнг
10
0
7
3
10
15
-5
7
Забитые 10
Пропущеные 15
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
13
ЛьвовЛьвовЛьв
9
2
1
6
5
21
-16
7
Забитые 5
Пропущеные 21
Разница -16
Результаты последних матчей: В П В П П
14
РухРухРух
10
0
5
5
7
19
-12
5
Забитые 7
Пропущеные 19
Разница -12
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Смотрите, как "Динамо" играло против "Барселоны"

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