"Динамо" – "Ворскла": онлайн матча чемпионата Украины

В субботу, 28 ноября, состоится центральный матч 11-го тура чемпионата Украины: в Киеве на "Олимпийском" "Динамо" примет полтавскую "Ворсклу". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН "ДИНАМО" – "ВОРСКЛА"

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На поле сойдутся первая и третья команды Премьер-лиги. "Динамо" возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 23 балла, а полтавчане располагаются на третьем месте, отставая на четыре очка. "Ворскла" даже в случае победы не сможет обойти киевлян, однако существенно насолит, если сумеет отобрать очки, ведь команда Мирчи Луческу всего на один балл опережает "Шахтер". А вот в случае поражения команда Юрия Максимова рискует опуститься на четвертую строчку, если "Десна" по итогам тура обыграет "Колос".

Смотрите, как "Динамо" и "Ворскла" играли между собой в финале Кубка Украины:

Лазарет "Динамо" потихоньку пустеет. От коронавируса оправились почти все игроки, правда, пока неизвестно, в какой форме они находятся. Тот же Цыганков пропустил матч против "Барселоны" посреди недели. Также Луческу не сможет рассчитывать на своего капитана Сергея Сидорчука – он дисквалифицирован на три матча за удаление в поединке против "Шахтера".

У "Ворсклы" дисквалифицированных игроков нет, зато под угрозой отстранения находится Владимир Чеснаков. У киевлян, кстати, на карточках "висят" Илья Забарный и Томаш Кендзера.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Ворскла":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.50, на ничью – 4.00, на победу "Ворсклы" – 7.20.

Где смотреть матч "Динамо" – "Ворскла":

Матч "Динамо" – "Ворскла" начнется в 17:00 по киевскому времени и будет показан на телеканале 2+2, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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