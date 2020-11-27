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"Динамо" – "Ворскла": онлайн матча чемпионата Украины

Суббота, 28 ноября

Динамо

17:00

Ворскла

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В субботу, 28 ноября, состоится центральный матч 11-го тура чемпионата Украины: в Киеве на "Олимпийском" "Динамо" примет полтавскую "Ворсклу". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН "ДИНАМО" – "ВОРСКЛА"

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На поле сойдутся первая и третья команды Премьер-лиги. "Динамо" возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 23 балла, а полтавчане располагаются на третьем месте, отставая на четыре очка. "Ворскла" даже в случае победы не сможет обойти киевлян, однако существенно насолит, если сумеет отобрать очки, ведь команда Мирчи Луческу всего на один балл опережает "Шахтер". А вот в случае поражения команда Юрия Максимова рискует опуститься на четвертую строчку, если "Десна" по итогам тура обыграет "Колос".

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
10
7
2
1
19
7
12
23
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
10
5
5
0
24
10
14
20
Забитые 24
Пропущеные 10
Разница 14
Результаты последних матчей: Н В В Н В
3
ВорсклаВорсклаВор
10
5
4
1
16
6
10
19
Забитые 16
Пропущеные 6
Разница 10
Результаты последних матчей: В Н П Н В
4
ДеснаДеснаДес
10
4
4
2
14
10
4
16
Забитые 14
Пропущеные 10
Разница 4
Результаты последних матчей: П В Н В П
5
КолосКолосКол
10
4
3
3
14
12
2
15
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: П В П Н Н
6
АлександрияАлександрияАле
10
4
2
4
18
15
3
14
Забитые 18
Пропущеные 15
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В Н П В
7
ОлимпикОлимпикОли
9
4
1
4
15
16
-1
13
Забитые 15
Пропущеные 16
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П П В
8
МариупольМариупольМар
10
3
4
3
10
14
-4
13
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
9
ЗаряЗаряЗар
9
2
5
2
15
9
6
11
Забитые 15
Пропущеные 9
Разница 6
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
МинайМинайМин
9
2
3
4
7
14
-7
9
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: В П Н Н П
11
Днепр-1Днепр-1Дне
10
2
2
6
14
20
-6
8
Забитые 14
Пропущеные 20
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В В
12
ИнгулецИнгулецИнг
10
0
7
3
10
15
-5
7
Забитые 10
Пропущеные 15
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
13
ЛьвовЛьвовЛьв
9
2
1
6
5
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-16
7
Забитые 5
Пропущеные 21
Разница -16
Результаты последних матчей: В П В П П
14
РухРухРух
10
0
5
5
7
19
-12
5
Забитые 7
Пропущеные 19
Разница -12
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Смотрите, как "Динамо" и "Ворскла" играли между собой в финале Кубка Украины:

Лазарет "Динамо" потихоньку пустеет. От коронавируса оправились почти все игроки, правда, пока неизвестно, в какой форме они находятся. Тот же Цыганков пропустил матч против "Барселоны" посреди недели. Также Луческу не сможет рассчитывать на своего капитана Сергея Сидорчука – он дисквалифицирован на три матча за удаление в поединке против "Шахтера".

У "Ворсклы" дисквалифицированных игроков нет, зато под угрозой отстранения находится Владимир Чеснаков. У киевлян, кстати, на карточках "висят" Илья Забарный и Томаш Кендзера.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Ворскла":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.50, на ничью – 4.00, на победу "Ворсклы" – 7.20.

Где смотреть матч "Динамо" – "Ворскла":

Матч "Динамо" – "Ворскла" начнется в 17:00 по киевскому времени и будет показан на телеканале 2+2, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Ворскла Полтава

Источник: Сегодня|Спорт

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