"Динамо" – "Ворскла": где смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Сегодня киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" встретятся в 11-м туре чемпионата Украины. Матч пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете. "Динамо" – "Ворскла" онлайнуже доступен на нашем сайте.

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Где смотреть матч "Динамо" – "Ворскла":

Матч "Динамо" – "Ворскла" в прямом эфире покажут на телеканале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Также встречу покажут онлайн на сайте Youtube.

После 10 туров "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Мирчи Луческу одержала семь побед, дважды сыграла вничью и потерпела единственное поражение от "Шахтера".

"Ворскла" имеет в своем активе пять побед. Подопечные Юрия Максимова так же потерпели лишь одно поражение, но при этом четырежды сыграли вничью.

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Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.50, на ничью – 4.00, на победу "Ворсклы" – 7.20.

Смотрите, как "Динамо" уступило "Барселоне" посреди недели:

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