"Динамо" – "Ворскла": прогноз суперматча чемпионата Украины от комментатора

В субботу в Киев на "Олимпийском" состоится центральный матч 11-го тура чемпионата Украины: киевское "Динамо" примет полтавскую "Ворсклу". Матч начнется в 17:00. Смотреть "Динамо" – "Ворскла" уже доступен на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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"Динамо" – "Ворскла": где смотреть матч чемпионата Украины

Центральный матч тура, учитывая, что встречаются первая и третья команды чемпионата. В турнирной таблице киевляне опережают своих гостей на четыре очка. У "бело-синих" в последних четырех матчах только одна победа, два поражения от "Барселоны" в ЛЧ и от "Шахтера" в Премьер-лиге. У "зелено-белых" – тоже одна победа в четырех матчах, но – все на внутренней арене. Да и команде Максимова в предыдущем туре разгромом "Колоса" (3:0) удалось прервать безпобедную серию. Не играли в том матче Ризнык и Семилет из-за коронавируса, Кулач не успел набрать форму после травмы, а Ребенок был дисквалифицирован. Как минимум, Павел вернется в заявку. Относительно недавно "Ворскла" отбирала очки у "Шахтера" (1:1), а летом проиграла "Динамо" в серии пенальти финал Кубка страны.

Команде Луческу не поможет Сергей Сидорчук, получивший трехматчевую дисквалификацию за фол на Корниенко в украинском Класико. Вне игры остаются травмированные Бурда, Тымчик и Русин. Непонятна ситуация с Шабановым, Сиротой и Жерсоном. Ранее у них был выявлен коронавирус.

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Такие матчи очень показательны в плане возможностей "Ворсклы" конкурировать с лучшими. Тем более, на грандов полтавчане всегда настраивались серьезно. Кроме того, "Динамо" после Лиги чемпионов не в лучшем психологическом состоянии. Так что, думаю, гости не проиграют.

Смотрите, как "Динамо" уступило "Барселоне" посреди недели:

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