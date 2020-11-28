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"Динамо" – "Ворскла": прогноз суперматча чемпионата Украины от комментатора

28 ноября, 14:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кирилл Круторогов считает, что гости сегодня не проиграют

В субботу в Киев на "Олимпийском" состоится центральный матч 11-го тура чемпионата Украины: киевское "Динамо" примет полтавскую "Ворсклу". Матч начнется в 17:00. Смотреть "Динамо" – "Ворскла" уже доступен на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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"Динамо" – "Ворскла": где смотреть матч чемпионата Украины

Центральный матч тура, учитывая, что встречаются первая и третья команды чемпионата. В турнирной таблице киевляне опережают своих гостей на четыре очка. У "бело-синих" в последних четырех матчах только одна победа, два поражения от "Барселоны" в ЛЧ и от "Шахтера" в Премьер-лиге. У "зелено-белых" – тоже одна победа в четырех матчах, но – все на внутренней арене. Да и команде Максимова в предыдущем туре разгромом "Колоса" (3:0) удалось прервать безпобедную серию. Не играли в том матче Ризнык и Семилет из-за коронавируса, Кулач не успел набрать форму после травмы, а Ребенок был дисквалифицирован. Как минимум, Павел вернется в заявку. Относительно недавно "Ворскла" отбирала очки у "Шахтера" (1:1), а летом проиграла "Динамо" в серии пенальти финал Кубка страны.

Команде Луческу не поможет Сергей Сидорчук, получивший трехматчевую дисквалификацию за фол на Корниенко в украинском Класико. Вне игры остаются травмированные Бурда, Тымчик и Русин. Непонятна ситуация с Шабановым, Сиротой и Жерсоном. Ранее у них был выявлен коронавирус.

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Такие матчи очень показательны в плане возможностей "Ворсклы" конкурировать с лучшими. Тем более, на грандов полтавчане всегда настраивались серьезно. Кроме того, "Динамо" после Лиги чемпионов не в лучшем психологическом состоянии. Так что, думаю, гости не проиграют.

Смотрите, как "Динамо" уступило "Барселоне" посреди недели:

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
10
7
2
1
19
7
12
23
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
10
5
5
0
24
10
14
20
Забитые 24
Пропущеные 10
Разница 14
Результаты последних матчей: Н В В Н В
3
ВорсклаВорсклаВор
10
5
4
1
16
6
10
19
Забитые 16
Пропущеные 6
Разница 10
Результаты последних матчей: В Н П Н В
4
ДеснаДеснаДес
10
4
4
2
14
10
4
16
Забитые 14
Пропущеные 10
Разница 4
Результаты последних матчей: П В Н В П
5
МариупольМариупольМар
11
4
4
3
13
15
-2
16
Забитые 13
Пропущеные 15
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
6
КолосКолосКол
10
4
3
3
14
12
2
15
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: П В П Н Н
7
АлександрияАлександрияАле
10
4
2
4
18
15
3
14
Забитые 18
Пропущеные 15
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В Н П В
8
ОлимпикОлимпикОли
9
4
1
4
15
16
-1
13
Забитые 15
Пропущеные 16
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П П В
9
ЗаряЗаряЗар
9
2
5
2
15
9
6
11
Забитые 15
Пропущеные 9
Разница 6
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
МинайМинайМин
9
2
3
4
7
14
-7
9
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: В П Н Н П
11
Днепр-1Днепр-1Дне
10
2
2
6
14
20
-6
8
Забитые 14
Пропущеные 20
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В В
12
ИнгулецИнгулецИнг
10
0
7
3
10
15
-5
7
Забитые 10
Пропущеные 15
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
13
ЛьвовЛьвовЛьв
10
2
1
7
6
24
-18
7
Забитые 6
Пропущеные 24
Разница -18
Результаты последних матчей: П В П В П
14
РухРухРух
10
0
5
5
7
19
-12
5
Забитые 7
Пропущеные 19
Разница -12
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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прогноз анонс чемпионат Украины Динамо Киев Ворскла Полтава

Источник: Сегодня|Спорт

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