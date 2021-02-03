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Хацкевич – уже в дубле "Динамо": знаковый дебют!

3 февраля, 12:09

Олег Люлька Олег Люлька

Сын бывшего главного тренера киевлян впервые сыграл за молодежный состав "бело-синих"

В составе молодежного состава "Динамо" (U-21) дебютировал 17-летний Артем Хацкевич – сын бывшего главного тренера киевлян Александра Хацкевича, который сейчас возглавляет российский "Ротор".

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Дебют Хацкевича-младшего состоялся в спарринге дубля киевлян с нигерийским клубом МФМ на сборе в Турции, который украинская команда выиграла 2:0.

Артем, действующий, как и его отец, на позиции опорного полузащитника, вышел на замену на 83-й минуте уже при счете 2:0 и помог киевлянам довести контрольный матч с африканцами до победы.

Александр Хацкевич и его сын Артем
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Александр Хацкевич и его сын Артем / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Официальный сайт ФК "Динамо"

Интересно, что Артем Хацкевич играет под вторым номером, под которым выступал ранее за киевлян и его отец.

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Кстати, Хацкевич-старший воочию наблюдал за дебютом своего сына в Турции, где сейчас проводит сбор и возглавляемый им "Ротор".

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Отметим, что Хацкевич-младший заявлен за "Динамо" как белорус.

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Видео выхода на поле Хацкевича-младшего

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Динамо Киев Александр Хацкевич дети звезд

Источник: Сегодня|Спорт

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